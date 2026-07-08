Трамп заявив, що Путін «хоче завершити війну» і йому «не подобається, що відбувається»

8 липня, 16:54
Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін «хоче швидко завершити війну» проти України.

Про це він повідомив під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі в середу, 8 липня.

«Я багато говорив із Путіним, менше — із Зеленським. Він хоче завершити війну», — сказав очільник Білого дому.

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За словами американського президента, умови РФ «стають м’якшими», а сама війна виявилася для Москви складнішою, ніж вона очікувала.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він запровадити подальші санкції проти Росії, Трамп заявив, що на Путіна чиниться «великий тиск».

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«Я не думаю, що йому подобається те, що відбувається», — зазначив він.

Також Трамп традиційно заявив, що «війни не сталося б, якби він був президентом США».

Крім того, він анонсував, що проведе сьогодні телефонну розмову з диктатором РФ.

Востаннє Трамп та Путін говорили 4 липня. Тоді помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що розмова тривала майже півтори години.

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Путін привітав Трампа з 250-річчям незалежності США та, як стверджує Ушаков, згадав про «внесок Росії у становлення американської державності». Сторони також обговорили війну в Україні.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   США Росія Володимир Путін Дональд Трамп

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