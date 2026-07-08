Трамп заявив, що Путін «хоче завершити війну» і йому «не подобається, що відбувається»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін «хоче швидко завершити війну» проти України.

Про це він повідомив під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі в середу, 8 липня.

«Я багато говорив із Путіним, менше — із Зеленським. Він хоче завершити війну», — сказав очільник Білого дому.

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За словами американського президента, умови РФ «стають м’якшими», а сама війна виявилася для Москви складнішою, ніж вона очікувала.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він запровадити подальші санкції проти Росії, Трамп заявив, що на Путіна чиниться «великий тиск».

«Я не думаю, що йому подобається те, що відбувається», — зазначив він.

Також Трамп традиційно заявив, що «війни не сталося б, якби він був президентом США».

Крім того, він анонсував, що проведе сьогодні телефонну розмову з диктатором РФ.

Востаннє Трамп та Путін говорили 4 липня. Тоді помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що розмова тривала майже півтори години.

Путін привітав Трампа з 250-річчям незалежності США та, як стверджує Ушаков, згадав про «внесок Росії у становлення американської державності». Сторони також обговорили війну в Україні.