Трамп анонсував новий візит до Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що у 2026 році планує відвідати Туреччину та знову здійснити офіційний візит до Китаю .

Про це повідомляє Reuters.

«Ми здійснюємо багато поїздок. Ми поїдемо до Туреччини. Ми також поїдемо в якийсь момент протягом року назад до Китаю», — заявив Трамп у п’ятницю, 19 червня, виступаючи на об'єднаній базі Ендрюс.

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Трамп також повідомив, що голова КНР Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати у вересні.

«Президент Сі Цзіньпін приїде сюди у вересні, але ми повернемося до Китаю на велику конференцію», — додав він.

Візит Трампа до Китаю та зустріч із Сі Цзіньпіном — що відомо

13 травня Трамп прибув до Пекіна для проведення дводенних переговорів високого рівня з Сі Цзіньпіном.

Разом із президентом США прибули члени його команди з нацбезпеки та економіки, зокрема державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, торговий представник Джеймісон Грір і міністр фінансів Скотт Бессент.

Також у поїздці взяли участь понад 10 відомих бізнес-лідерів, зокрема Тім Кук з Apple, Ілон Маск з Tesla, Келлі Ортберг з Boeing, Діна Пауелл Маккормік з Meta, керівники Blackrock, Blackstone, Cargill, Citi, Coherent, GE Aerospace, Goldman Sachs, Illumina, Mastercard, Micron, Qualcomm і Visa.

14 травня Трамп і Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні і провели двосторонні переговори в будівлі китайського парламенту.

Зустріч відбулася за закритими дверима. Однак китайське інформагентство Сіньхуа повідомило, що Сі Цзіньпін попередив Трампа про можливий конфлікт, якщо питання про Тайвань буде вирішено «неправильно».

15 травня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї повідомив, що Сі Цзіньпін восени планує відвідати США на запрошення Дональда Трампа. За словами голови МЗС КНР, це буде візит у відповідь після переговорів, які в Пекіні назвали «історичними».