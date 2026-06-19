«Вони роблять те, що я кажу». Трамп заявив, що може запобігти ізраїльським ударам по Лівану

Трамп заявив, що Ізраїль дослухається до його рішень (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Президент США Дональд Трамп заявив, що здатен запобігти новим ударам Ізраїлю по території Лівану. Про це він сказав в інтерв'ю Axios у п'ятницю, 19 червня.

Відповідаючи на запитання журналіста Марка Капуто щодо такої перспективи, Трамп сказав: «Так, зможу».

«Вони дуже мене поважають і роблять те, що я кажу. Запам’ятайте це», — заявив глава Білого дому.

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Окремо він заявив, що без його рішень, включно з ударами по іранських ядерних об'єктах із використанням бомбардувальників B-2, «Ізраїлю сьогодні б не існувало».

У ніч проти 19 червня на півдні Лівану загострилися бойові зіткнення між Ізраїлем та Хезболлою. Армія оборони Ізраїлю підтвердила загибель чотирьох своїх військовослужбовців. За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, через масовані авіаудари по 11 містах загинули 18 людей, ще 33 — отримали поранення.

Ізраїль заявив, що це відповідь на «неодноразові порушення режиму припинення вогню з боку проіранського угруповання».

18 червня лідери США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході.

За даними Bild, виведення військ Ізраїлю з Лівану є однією з умов угоди, тож після ескалації віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії, де мав відбутися новий раунд переговорів з Іраном. Крім того, Тегеран закрив Ормузьку протоку, додало видання.

Згодом високопоставлений представник США розповів Reuters, що Ізраїль та Хезболла домовилися про припинення вогню, яке почалося о 16:00 за місцевим часом. Чиновник зазначив, що після попереднього обміну ударами обидві сторони дотримуються режиму тиші.