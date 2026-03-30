Трамп заявив, що в Ірані відбулася «зміна режиму»

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час війни в Ірані вже відбулася «зміна режиму» .

Про це повідомляє CNN.

«Якщо подивитися на ситуацію, то зміна режиму вже відбулася, адже один режим був розгромлений, знищений, вони всі мертві. Наступний режим майже мертвий, а третій режим — це зовсім інші люди, з якими ніхто раніше не мав справи. Це зовсім інша група людей. Тому я вважаю це зміною режиму, і, чесно кажучи, вони поводяться дуже розсудливо», — заявив Трамп журналістам у неділю, 29 березня, на борту літака Air Force One.

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28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї.

Повідомлення про обрання нового верховного лідеру Ірану з’явились через кілька годин після того, як Армія оборони Ізраїлю попередила перед засіданням Асамблеї експертів, що «Ізраїль продовжуватиме стежити за будь-яким наступником і будь-ким, хто прагне призначити наступника», попереджаючи, що вона"не вагатиметься атакувати" будь-кого з десятків членів, які брали участь у зустрічі.

Водночас Трамп ще до оголошення імені Хаменеї заявив, що новий верховний лідер Ірану «не протримається довго», якщо іранська сторона спочатку не отримає схвалення Білого дому.

11 березня американська газета NYT писала, що Моджтаба Хаменеї дістав поранення на початку спецоперації США та Ізраїлю. За даними джерел видання, через травми і міркування безпеки він не з’являється на публіці і перебуває в захищеному місці з обмеженим зв’язком.

12 березня представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив поранення нового аятоли.

24 березня видання Politico писало, що адміністрація президента США розглядає спікера парламенту Ірану Мохаммада Багера Галібафа як потенційного партнера для переговорів і, можливо, нового лідера країни.

Співрозмовники видання зазначили, що жодних рішень щодо Галібафа ще не ухвалено. В адміністрації президента хочуть провести «стрес-тестування кількох кандидатів», зазначили джерела.

Видання зазначає, що адміністрація Трампа хоче знайти компроміс із майбутнім іранським керівництвом, яке запропонувало б стабільні поставки енергоресурсів в обмін на можливість зберегти внутрішній політичний контроль.