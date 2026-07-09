Трамп заявив, що Іран після нових ударів США запропонував укласти угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що після нових американських ударів по Ірану Тегеран зв'язувався з Вашингтоном із пропозицією укласти угоду. Водночас він висловив сумнів, чи заслуговує Іран на таку домовленість.

Про це повідомляє CNN.

Під час спілкування з журналістами на борту літака після саміту НАТО в Туреччині Трамп заявив, що представники Ірану контактували зі США.

«Вони телефонували деякий час тому, вони дуже хочуть укласти угоду. Я просто не знаю, чи гідні вони такої угоди», — сказав президент США.

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Раніше цього дня Трамп заявив про припинення дії режиму припинення вогню після того, як Іран атакував комерційні судна в Ормузькій протоці, а США завдали ударів у відповідь.

«Щоразу, коли вони нападали на нас, ми нападали на них із різницею в 20 очок», — зазначив американський президент.

Коментуючи можливі загрози з боку Ірану, Трамп заявив, що постійно чує погрози на свою адресу і залишається «номером один у їхньому списку».

Відповідаючи на запитання про атаку Ірану на судна під час переговорного процесу, президент США сказав, що іранці вчинили так, бо «трохи божевільні».

У ніч на 9 липня США вдруге поспіль завдали ударів по території Ірану. За словами Трампа, це стало відповіддю на атаку Тегерана на три торговельні судна в Ормузькій протоці.

Після цього президент США заявив, що нові удари є «розплатою» за дії Ірану, та попередив про подальше загострення, якщо Тегеран продовжить атаки. Водночас в Ірані заявили про намір відповісти на американські удари.

Напередодні Трамп також зазначав, що наразі не зацікавлений у переговорах з Іраном.