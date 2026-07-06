Трамп заявив про наближення кінця війни в Україні та анонсував переговори на саміті НАТО

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про проведення успішних переговорів щодо припинення російсько-української війни та висловив сподівання детально обговорити це питання під час майбутнього саміту НАТО в Анкарі.

Про відповідну заяву американського лідера, зроблену у понеділок, 6 липня, повідомляє Білий дім.

Оцінюючи поточні геополітичні процеси та дипломатичні зусилля, глава Білого дому зазначив, що розв’язання конфлікту перебуває на значно ближчій стадії, ніж вважає більшість спостерігачів. За його словами, керівники обох воюючих держав демонструють зацікавленість у фіналізації бойових дій.

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«Я думаю, що ми підходимо набагато ближче, ніж люди усвідомлюють, і президент Путін хоче, щоб це закінчилося, я вам це скажу дуже рішуче, і президент Зеленський насправді хоче, щоб це закінчилося зараз, і ми їдемо на саміт НАТО, і ми будемо говорити про це, і я думаю, що ми цього досягнемо, досягнемо, щоб це скінчилось», — заявив Дональд Трамп.

Свою позицію щодо необхідності термінового врегулювання він підкріпив даними про стрімке зростання кількості жертв на фронті. Зокрема, американський президент навів статистику, згідно з якою два місяці тому у війні загинуло 25 тисяч осіб, а протягом минулого місяця цей показник сягнув рекордної позначки у 36 тисяч людей.

Окрему увагу у своїй промові Трамп приділив сучасному технічному компоненту протистояння, який суттєво впливає на характер ведення бойових дій та рівень втрат серед особового складу. Він підкреслив руйнівну роль безпілотних технологій, які кардинально змінили ситуацію на полі бою.

«Це технологія дронів. Хто б міг подумати, що дрони стануть машинами для вбивства? Це дивовижно: ти ховаєшся за деревом, а воно летить і дістає тебе. Я бачив сцени, які не хотів бачити, і я не хочу, щоб ви їх бачили. Ви чуєте про всі ці різні жахливі війни, але ця справді жахлива», — поділився своїми спостереженнями лідер США.

Підсумовуючи тему дипломатичних зрушень у цьому напрямку, глава держави ще раз підтвердив результативність останніх закритих комунікацій, резюмувавши: «Тож у мене був дуже хороший дзвінок, і я думаю, що ми наближаємося до завершення».

Переговори президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом

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14 червня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. 16 червня на полях саміту G7 у Франції відбулася тристороння зустріч Володимира Зеленського, Дональда Трампа та президента Франції Еммануеля Макрона, за підсумками якої американський лідер заявив, що Російській Федерації слід укласти угоду.

Згодом видання The Kyiv Independent із посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що під час приватного спілкування Трамп порадив президенту України діяти «сміливіше» щодо Росії.

Наступним етапом комунікації стануть нові прямі переговори в Туреччині: 5 липня заступниця речника Білого дому Анна Келлі офіційно підтвердила, що Трамп і Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться 7−8 липня.