Трамп анонсував нові «потужні» удари США по Ірану

Про це повідомляє CNN.

«Сьогодні ввечері ми завдамо їм дуже сильного удару, і завтра ми також завдамо їм сильного удару», — заявив Трамп в інтерв'ю консервативному радіоведучому Г’ю Г’юїтту.

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У відповідь на запитання, чи знають США або Ізраїль місцеперебування керівництва збройних сил Ірану, яке залишилося, та чи можуть завдати по ньому удару, Трамп відповів: «Так, знаю. Але ми не хочемо про це говорити. Втім, ми, безумовно, за ними стежимо».

Раніше газета The New York Times повідомила, Трамп офіційно повідомив Конгрес про відновлення бойових дій в Ірані.

У листі, надісланому в п’ятницю й отриманому виданням у понеділок, президент написав, що американські війська здійснили «оборонні удари по цілях в Ірані» 7 липня.

Удари США по Ірану — що відомо

Загострення розпочалося після атак іранських сил на комерційні судна в Ормузькій протоці. У відповідь США 7−8 липня завдали ударів по десятках військових об'єктів на території Ірану, а Тегеран у відповідь атакував американські об'єкти на Близькому Сході.

18 червня президенти США й Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння: Штати дозволяли Ірану експортувати нафту й знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками. Того ж дня Центральне командування ЗС США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.

Проте вже 25 червня CBS News повідомив, що цивільне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару в Ормузькій протоці — американська сторона згодом заявила, що це був іранський безпілотник. 26 червня США завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на цю атаку, а 27 червня КВІР заявив про обстріл позицій американських військ на Близькому Сході. Того ж дня CENTCOM повідомило про нові удари по військових об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки.