Трамп заявив про «перемогу» США у війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «перемогли» у війні з Іраном . Таку заяву він озвучив 11 березня (за місцевим часом), виступаючи на мітингу перед своїми прихильниками в місті Хеброн, штат Кентуккі.

Про це повідомляє CNN.

«Дозвольте мені сказати, що ми перемогли. Ви знаєте, ніколи не хочеться занадто рано говорити про перемогу. Ми перемогли. Ми перемогли, вже в першу годину все було закінчено, але ми перемогли», — заявив президент США.

Реклама

У своїй промові Трамп також розповів, як обирав назву для військової операції Епічна лють (Epic Fury).

«Вони дали мені приблизно 20 назв. І я майже засинав — жодна не подобалась. Потім я побачив Epic Fury і сказав: «Мені подобається ця назва», — сказав він.

У цьому ж виступі Трамп наголосив на погіршенні військового та ядерного потенціалу Ірану внаслідок ударів США. «Їхні дрони [дронове виробництво — прим. ред.] знищені на 85%, ми підриваємо їхні заводи», — сказав президент США.

Водночас він дав зрозуміти, що США ще продовжують досягати цілей своєї військової операції проти Ірану. «Ми не хочемо повертатися кожні два роки. Ми збираємося завершити роботу», — підкреслив Трамп. The Guardian розцінила ці його слова як натяк на те, що бойові дії завершаться ще не скоро.

11 березня Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном закінчиться «скоро», оскільки в країні «практично не залишилося цілей для ураження».

«Трохи того, трохи сього… Коли я захочу, щоб це закінчилося, воно закінчиться», — зазначив він.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

Реклама:

Так само 6 березня Трамп сказав, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.

Згодом іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.