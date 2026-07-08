Трамп сказав, що хотів би приїхати в Україну, але краще після закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час спільної мпреконференції в Анкарі, 8 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що хотів би приїхати в Україну , але краще після війни.

Відповідаючи на питання журналістки про те, чи приїде він в Україну, Трамп заявив:

«Я б хотів. Я б хотів, щоб війна закінчилась. Не впевнений, що Секретна служба (Відділ охорони президента США — ред.) буде в захваті (якщо я поїду в Україну до закінчення війни — ред.)».

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7−8 липня у столиці Туреччини Анкарі проходить саміт НАТО. Під час цього саміту відбулась зустріч Зеленського і Трампа, після цього відбулась їхня спільна пресконференція.

У грудні 2025 року під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго Трамп заявляв про готовність приїхати в Україну і звернутися до парламенту, якщо це допоможе укласти угоду про мир.