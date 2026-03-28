Трамп пропонує скоротити фінансування НАТО через «відсутність підтримки» з боку союзників

Президент США Дональд Трамп припустив, що Сполучені Штати скоротять витрати на захист інших країн НАТО після того, як деякі європейські держави відхилили його вимоги щодо допомоги у війні проти Ірану.

Про це повідомляє CNN.

«Я вважаю, що величезною помилкою було те, що НАТО просто не підтримало нас. Це принесе Сполученим Штатам чималі гроші, адже ми витрачаємо сотні мільярдів доларів на рік на НАТО, сотні — на їхній захист, і ми завжди були б поруч із ними, але тепер, з огляду на їхні дії, гадаю, нам це не потрібно, чи не так?», — заявив Трамп.

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26 березня Трамп різко розкритикував своїх союзників по НАТО, заявивши, що країни-члени Альянсу нічого не зробили, щоб допомогти США в питанні з Тегераном.

«Країни НАТО абсолютно нічого не зробили, щоб допомогти з божевільною державою — Іраном, який тепер військовим чином розгромлений», — написав він у своїй соцмережі Truth Social.

20 березня президент США Дональд Трамп заявив, що «без США НАТО — це паперовий тигр» і розкритикував союзників за те, що ті не приєднуються до американської війни проти Ірану.

«Боягузи — і ми це запам’ятали!», — писав Трамп.

17 березня Трамп заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога союзників по НАТО у війні проти іранського режиму і додав, що «завжди знав, що Альянс ніколи не допоможе США».

«Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щорічно на захист цих самих країн, вулицею з одностороннім рухом — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у важкий час», — заявив глава Білого дому.

15 березня Трамп заявив, що Сполучені Штати обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома країнами. Він також додав, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть США забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.