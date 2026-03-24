Трамп: Зеленський та Путін близькі до укладення мирної угоди

Президент США Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський та очільник Кремля Володимир Путін наближаються до укладення мирної угоди.

Він заявив це журналістам на брифінгу у вівторок, 24 березня, після церемонії приведення до присяги нового міністра внутрішньої безпеки.

«Я хотів би бачити, як президент Путін і президент Зеленський сядуть за стіл і домовляться. Я думаю, що вони вже близькі до цього, хоча я кажу це вже певний час. Я врегулював вісім воєн. Усі вони мали бути складнішими за цю. Ця мала бути найлегшою. Але це двоє людей, які справді ненавидять один одного. Ви бачите, що ненависть не сприяє укладенню угод. Це люди, які не надто подобаються один одному», — сказав глава Білого дому.

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15 березня Дональд Трамп заявив, що здивований «небажанням» президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду.

«Я здивований, що Зеленський не хоче домовлятися. Скажіть Зеленському, щоб він домовився, бо Путін готовий домовлятися», — заявив Трамп, додавши, що «із Зеленським набагато складніше домовитися».

13 лютого американський президент заявляв, що Росія «прагне укладення мирної угоди», і президент Володимир Зеленський має діяти швидко, щоб скористатися цим моментом.

«Росія хоче укласти угоду, і Зеленському треба ворушитись, інакше він втратить чудову можливість. Він має діяти», — заявив Трамп.

24 лютого агенція Bloomberg писала, що мирні зусилля США зайшли в глухий кут, але Вашингтон прагне укласти угоду між Україною і РФ до того, як Трамп 4 липня візьме участь у святкуванні 250-річчя незалежності США. Зеленський заявив, що не має такої інформації.

5 березня Трамп заявив, що «розчарований» діями Володимира Зеленського, бо він «має взятися за справу» та укласти мирну угоду щодо завершення російсько-української війни.

За словами президента США, він вірить, що російський диктатор готовий до переговорів щодо припинення війни.