Трамп заявив, що в його значних доходах від криптовалют «немає нічого поганого»

Дональд Трамп заявив, що в його доходах від криптовалюти «немає нічого поганого» (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає повною мірою про всі свої доходи від криптовалют.

В інтерв'ю CNBC він заявив, що не має повного уявлення про всі свої доходи від криптовалют.

Згідно з щорічною фінансовою декларацією Трампа, після повернення на посаду президента США він заробив 1,4 млрд доларів на криптовалюті та роялті від мемкоїнів. Як зазначає видання, бізнес-активами Трампа наразі керують його сини. Доходи від криптовалюти значно перевищують 77 млн доларів, отриманих від курорту Трампа Мар-а-Лаго, та 25 млн доларів від його гольф-клубу в Північній Вірджинії.

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Відповідаючи на запитання, чи був він обізнаний про цю діяльність, пов’язану з криптовалютою, Трамп сказав: «Я міг би знати про це. Але не знав».

«У цьому немає нічого незаконного. Тут немає нічого поганого. Я міг би знати про це», — сказав президент США.

Він заявив, що хоче зробити США світовим лідером у сфері криптовалют.

«Я дивлюся на криптовалюту дещо інакше: ми повинні бути на вершині, інакше її захопить Китай. […] Подивіться, як ця галузь зросла за останні роки. Є ті, хто вірить у неї, є ті, хто не вірить, — хай там як, це важлива справа. А в усьому, що ми робимо, я хочу, щоб ми були номером один. І ми вже номер один у сфері криптовалют», — додав Трамп.

Статки Трампа, за оцінками Forbes, становлять 6,3 млрд доларів. Bloomberg оцінює статки Трампа та його родини у 7,75 млрд доларів.

1 липня президент США Дональд Трамп задекларував понад 1,4 мільярда доларів доходу, отриманого минулого року від криптовалютних проєктів своєї родини.

18 січня 2025 року Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти — мемкоїна $TRUMP. У першу годину після запуску капіталізація $TRUMP сягнула 3 млрд доларів, а вже за півтори години перевищила 4 млрд.

Станом на 19 січня 2025 року криптовалюта Трампа досягла ринкової капіталізації у 68 млрд доларів .

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія запустила власний мемкоїн і ненадовго обвалила криптовалюту свого чоловіка.

3 березня 2025 року президент США видав указ щодо цифрових активів, яким розпорядився опрацювати питання створення стратегічного крипторезерву США. Поряд із біткоїном до нього увійдуть такі криптовалюти, як ефір (Ethereum), XRP, Solana та Cardano. При цьому біткоїн та ефір стануть «серцем резерву».

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«Я зроблю так, щоб США стали криптостолицею світу», — написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Лише за першу половину 2025 року родина президента США Дональда Трампа заробила понад 800 мільйонів доларів на продажу криптовалютних активів, не враховуючи потенційно мільярдних нереалізованих «паперових» прибутків.