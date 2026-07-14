Розмова Трампа і Нетаньягу відбулася наступного дня після зустрічі президента США з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа на полях саміту НАТО (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Таку пропозицію американський лідер озвучив під час телефонної розмови, повідомили американські та ізраїльські посадовці у вівторок, 14 липня, пише Axios.

За словами американського чиновника, Трамп заявив Нетаньягу, що присутність ізраїльських військових на сирійській території створює напруженість і може призвести до ескалації.

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«Вони не хочуть, щоб ви там були. Вам слід передислокувати війська», — сказав Трамп Нетаньягу, за словами американського посадовця, який також додав, що це стосується і Лівану.

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю повідомили, що «зі свого боку прем'єр-міністр наголосив на необхідності створення зон безпеки вздовж кордонів Ізраїлю».

За даними видання, телефонна розмова Трампа і Нетаньягу відбулася наступного дня після зустрічі президента США з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа на полях саміту НАТО в Туреччині.

Прохання Трампа посилюють тиск на ізраїльського прем'єра. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) наразі контролює значні території на півдні Лівану та півдні Сирії. Ізраїльський уряд стверджує, що така присутність необхідна, щоб запобігти повторенню нападу, подібного до атаки 7 жовтня 2023 року.

Високопосадовці ізраїльського уряду виступають за безстроковий контроль над цими територіями, а деякі навіть закликають до створення там єврейських поселень.

Адміністрація Трампа протягом кількох місяців намагалася досягти нової безпекової угоди між Ізраїлем і Сирією, але зрештою дійшла висновку, що Нетаньягу не готовий піти на поступки, яких від нього очікував Вашингтон. За словами американських посадовців, серед таких поступок було поступове виведення ЦАХАЛу з сирійської території, яку Ізраїль зайняв після падіння режиму Башара Асада в грудні 2024 року.

Останніми тижнями на півдні Сирії сталося кілька інцидентів, під час яких сирійські громадяни протестували проти присутності ЦАХАЛу та вступали в сутички з ізраїльськими військовими.

У вівторок, 14 липня, американські посередники зустрілися в Римі з ізраїльськими та ліванськими дипломатами, щоб обговорити виконання рамкової угоди, підписаної сторонами кілька тижнів тому.

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Відповідно до цієї угоди, Ізраїль зобов’язався вивести війська з двох «пілотних зон» на півдні Лівану, які наразі перебувають під його контролем, і дозволити розгортання там ліванської армії.

Втім, ЦАХАЛ досі не залишив ці дві території. Ліванський уряд вимагає розпочати цей процес і наполягає на чіткому графіку подальшого виведення військ.

Ізраїльські чиновники стверджують, що хочуть спочатку переконатися, що «пілотні зони» очищені від зброї та військової інфраструктури Хезболли, перш ніж переходити до інших районів. У Лівані ж вважають, що оцінювати це мають американські військові.

У Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію, однак і не спростували її.

Розбіжності між США та Ізраїлем — що відомо

Відносини між країнами загострилися у травні-червні 2026 року через різні погляди на завершення війни з Іраном та операції в Лівані.

13 травня телеканал CNN повідомив про стурбованість Тель-Авіва тим, що Дональд Трамп може укласти з Іраном угоду, яка не вирішить ключових причин війни.

1 червня видання Axios оприлюднило деталі телефонної розмови, під час якої Трамп нецензурно вилаявся на прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу через плани атакувати район Дахіє в Бейруті (Ліван). За даними джерел, президент США заявив прем'єру: «Ти, бляха, божевільний. Якби не я, ти б уже сидів у в’язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять».

Того ж дня, 1 червня, після цієї розмови Дональд Трамп публічно оголосив, що ізраїльські війська, які висунулися до Лівану, «вже повертаються назад».