Трамп заявив, що в Ірані «нікого не залишиться», якщо країна не укладе угоду зі США

Президент США Дональд Трамп посилив тиск на Іран , закликавши країну укласти угоду зі Сполученими Штатами та заявивши, що в іншому разі в ній “нікого не залишиться”.

Про це повідомляє CNN.

«Вам краще укласти угоду. У вас нікого не залишиться», — заявив Трамп.

Американський президент зазначив, що США «дуже обережно ставляться до цивільного населення». Після цього він наголосив: «Але я сказав: вам краще укласти угоду. У вас нічого не залишиться».

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Трамп зазначив, що це послання Ірану було передано під час останнього контакту між представниками США та Тегерана, який, за його словами, відбувся «приблизно годину тому».

На запитання, чи вважає він, що Іран погодиться на таку угоду, Трамп відповів: «Повинен погодитися. Не знаю, чи зробить це, чи ні».

Удари США по Ірану — що відомо

5 липня Збройні сили США завдали масованого удару по військових об'єктах в Ірані, уразивши понад 140 цілей. Операцію було проведено у відповідь на обстріл силами Корпусу вартових ісламської революції комерційного контейнеровоза під прапором Кіпру в Ормузькій протоці. Основними цілями американської авіації стали позиції ППО, склади боєприпасів, радари та вузли зв’язку іранської армії.

8 липня Центральне командування США завершило другу масштабну хвилю авіаударів по південних регіонах Ірану, зокрема по портових містах Чабахар і Бушир. Приводом для атаки стали нові удари іранських безпілотників по трьох торговельних танкерах. Американські сили знищили пускові установки протикорабельних ракет, берегові радіолокаційні станції та центри управління КВІР, відповідальні за напади в протоці.

12 липня повідомлялося, що Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки для судноплавства після нового інциденту з цивільним судном, заявивши, що обмеження діятимуть до окремого розпорядження. У Тегерані також пригрозили новими ударами по американських військових базах у разі подальшої ескалації з боку США.

Раніше видання Axios повідомляло, що адміністрація Трампа готується до тривалого протистояння з Іраном у Ормузькій протоці.

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18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. США дозволили Ірану експортувати нафту й скасували санкції, а Тегеран зобов’язався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

Того ж дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.