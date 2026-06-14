Запрошення до Версаля може бути спробою Макрона зацікавити Трампа (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Президент США Дональд Трамп погодився взяти участь у вечері з президентом Франції Емманюелем Макроном у Версальському палаці.

Про це повідомляє Politico з посиланням на високопосадовця адміністрації президента США.



Вечеря має відбутися в середу після завершення саміту G7 в Евіан-ле-Бен. Раніше Макрон запросив Трампа на зустріч у форматі віч-на-віч, однак Білий дім певний час не підтверджував участь американського президента.

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У Єлисейському палаці також підтвердили проведення вечері.

За даними Politico, запрошення до Версаля може бути спробою Макрона зацікавити Трампа, який відомий прихильністю до розкішних інтер'єрів, а також утримати його на саміті до завершення.

Під час G7 європейські лідери планують обговорити з Трампом низку важливих тем, зокрема війну Росії проти України та ситуацію навколо Ірану.

Очікується, що Трамп прибуде до Франції в понеділок. У нього заплановані двостороння зустріч із Макроном, офіційне привітання та робоча вечеря.