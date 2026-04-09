Президент США Дональд Трамп залишає зал для прес-брифінгів у Білому домі 6 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Вашингтон посилює тиск на своїх європейських союзників з метою розгортання військових сил в Ормузькій протоці .

Про це в четвер, 9 квітня, пише Der Spiegel.

За даними видання, генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив європейським столицям, що президент США Дональд Трамп протягом найближчих днів очікує конкретних зобов’язань щодо розгортання військових кораблів або інших європейських військових сил.

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Політичних запевнень, як це було в перші дні війни США та Ізраїлю проти Ірану, вже недостатньо.

Як повідомили кілька європейських чиновників, обізнаних із ходом зустрічі Рютте з президентом США, вимога Трампа є рівносильною ультиматуму.

Крім своєї вимоги щодо Ормузької протоки, американський лідер чинить істотний тиск на партнерів по НАТО, озвучуючи нові погрози. Як повідомляють американські ЗМІ, Дональд Трамп складає список країн Європи, які надали йому підтримку у війні проти Ірану або навпаки — виступили проти, зазначає видання.

1 квітня американський президент повідомив, що всерйоз розглядає можливість виведення Сполучених Штатів із НАТО після того, як союзники відмовилися приєднатися до його війни проти Ірану.

Раніше Трамп заявляв, що Сполученим Штатам не потрібна допомога союзників по НАТО у війні проти іранського режиму і додав, що «завжди знав, що Альянс ніколи не допоможе США».

«Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щорічно на захист цих самих країн, вулицею з одностороннім рухом — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у важкий час», — написав глава Білого дому 17 березня.

6 квітня Трамп заявив, що його антипатія до НАТО почалася з відмови Європи піддатися його тиску і погодитися на те, щоб США отримали Гренландію, частину Данії.

9 квітня Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте розкритикував союзників, заявивши, що країни-члени Альянсу не підтримали США, коли Вашингтон цього потребував, і висловив сумнів щодо їхньої подальшої допомоги.

«НАТО не було поруч, коли ми їх потребували, і їх не буде поруч, якщо вони знадобляться нам знову. Пам’ятайте про Гренландію — той великий, погано керований шматок льоду!!!», — написав Трамп у Truth Social.

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Зі свого боку Рютте заявив, що Трамп «явно розчарований» тим, що багато союзників по НАТО не підтримали війну США та Ізраїлю проти Ірану тією мірою, якою він очікував.