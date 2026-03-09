Президент США Дональд Трамп залишився незадоволений тим, що новим верховним лідером Ірану став Моджтаба Хаменеї , син Алі Хаменеї.

Про це розповів ведучий Fox News Браян Кілмід із посиланням на розмову з американським лідером.

За словами ведучого, Трамп коротко відповів: «Я незадоволений».

Раніше президент США заявляв, що виступає проти приходу до влади в Ірані Моджтаби Хаменеї і має намір особисто брати участь у виборі нового лідера країни.

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В інтерв'ю Axios, опублікованому 5 березня, Дональд Трамп сказав: «Вони витрачають свій час даремно. Син Хаменеї - легковаговик. Я повинен брати участь у призначенні, як у випадку з Дельсі (Родрігес) у Венесуелі», — сказав він.

Трамп також додав: «Син Хаменеї для мене неприйнятний».

3 березня Дональд Трамп заявляв, що найгіршим варіантом розвитку подій в Ірані стане прихід до влади людини, яка буде «не кращою» за попередника.

8 березня президент США, ще до того, як було оголошено ім'я нового верховного лідера Ірану, заявив, що він «не протримається довго», якщо іранська сторона спочатку не отримає його схвалення.

«Йому доведеться отримати наше (США — ред.) схвалення. Якщо він не отримає нашого схвалення, він недовго протримається. Ми хочемо переконатися, що нам не доведеться повертатися кожні 10 років, коли у вас немає такого президента, як я, який не зробить цього», — сказав Трамп.

Уранці 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок ударів Ізраїлю та США. Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї було повністю зруйновано.

За словами військових чиновників в Ізраїлі, Хаменеї було вбито разом із сімома членами вищого керівництва іранських служб безпеки і близько десятка членів його сім'ї та близького оточення внаслідок майже одночасних ударів протягом 60 секунд.