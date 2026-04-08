Військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський в ефірі Radio NV зазначив, що президент США Дональд Трамп веде кілька воєн — в реальності та у своїй голові - і вони значно відрізняються.

«Людина (Дональд Трамп — ред.) веде одразу кілька війн. Одна війна йде в реалі, вона йде на землі, з бомбардуваннями, ракетами, з авіаносцями — всім тим, що ми собі уявляємо, коли хтось десь каже словосполучення Збройні сили США. А іншу війну він веде десь у соцмережі чи у своїй голові. І ці війни трохи, а може і не трохи, відрізняються одна від одної», — сказав Мацарський в інтерв'ю Radio NV.

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Він додав, що в тій війні, яку Трамп веде в соцмережах, він постійно перемагає і постійно веде якісь перемовини, умови висуває, а в реальній війні не видно прогресу чи перемовин.

«Як на мене, це свідчить про те, що якогось плану закінчення цієї війни або якихось зрозумілих умов, за яких ця війна може бути закінчена США, немає. Вона може закінчитись тільки тоді, коли Дональд Трамп вирішить, що достатньо, можна вже американцям чи всьому світу щось принести, навіть вигадане, як доказ повного знищення або безумовної капітуляції ісламської республіки Іран», — припустив журналіст та військовий.

Війна США проти Ірану — останні новини

4 квітня президент США Дональд Трамп поставив Ірану 48-годинний дедлайн для відкриття Ормузької протоки.

У відповідь у Тегерані заявили, що в разі подальших атак на інфраструктуру «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю.

5 квітня президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social звернувся до режиму аятол Ірану — і з використанням нецензурного вислову зажадав, щоб його представники відкрили Ормузьку протоку для судноплавства.

«У вівторок в Ірані буде „День електростанції“ і „День моста“, і все це одночасно. Це буде щось!!! Відкрийте й**ну протоку, божевільні покидьки, або будете жити в пеклі. Просто дивіться! Хвала Аллаху», — написав глава Білого дому.

Крім того, в інтерв'ю The Wall Street Journal президент Трамп пригрозив знищити всі іранські електростанції, якщо лідери країни не погодяться відкрити Ормузьку протоку до вечора 6 квітня.

«Якщо вони не візьмуть на себе зобов’язання, якщо вони захочуть тримати її зачиненою, вони втратять кожну електростанцію і всі інші заводи, які у них є по всій країні», — заявив президент США.

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6 квітня американський лідер заявив, що використав нецензурну лексику у своїй соцмережі та погрожував завдати ударів по мостах і енергетичних об'єктах в Ірані — всього лише, «щоб донести свою думку».