«Отруєний подарунок». Від Трампа відвертаються ідеологічні союзники в Європі — Politico

Імідж Трампа в Європі суттєво постраждав через торговельні війни, погрози на адресу Гренландії та війну проти Ірану, пише Politico (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Європейські правопопулістські сили більше не розглядають підтримку президента США Дональда Трампа як політичний актив. Імідж американського лідера погіршується в країнах ЄС.

Про це пише Politico, зазначаючи, що раніше націоналістичні лідери по всьому континенту розглядали підтримку з боку Дональда Трампа як доказ того, що їхня політика набула глобального масштабу. Однак із наближенням виборів у 2027 році, зокрема в Італії, Франції та Польщі, багато хто переглядає свій підхід.

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Імідж Трампа в Європі суттєво постраждав через торговельні війни, погрози на адресу Гренландії та війну проти Ірану, яка призвела до зростання цін на енергоносії, зазначає видання.

Втручання президента США, яке колись вітали його ідеологічні союзники, зараз розцінюється як політично токсичний фактор, здатний, зокрема, відлякати поміркованих виборців і розколоти націоналістичний електорат.

Як приклад Politico наводить прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, яку вважали ключовою союзницею президента Дональда Трампа в Європі.

Після того як президент США Трамп заявив, що вона «благала» про спільне фото з ним на саміті G7 у Франції, Мелоні озвучила те, що опитування показували вже кілька місяців, пише видання.

На публікацію в соцмережах, у якій американський лідер стверджував, що рейтинг популярності Мелоні в Італії низький, прем'єр-міністр відреагувала: «Що стосується моєї популярності, то дружба з вами їй точно не допомогла, і вона не залежить від моїх стосунків з вами».

Вона також порадила Трампу зосередитися на своїх рейтингах.

Водночас у Франції лідер ультраправої партії Національне об'єднання (Rassemblement national) та один із фаворитів президентських перегонів Жордан Барделла робить схожі висновки. Так, в інтерв'ю Politico минулого тижня він відкинув підтримку Трампа і охарактеризував його поведінку як «непередбачувану».

Незважаючи на те, що ключові представники адміністрації Дональда Трампа підтримують європейські націоналістичні партії, це стало «отруєним подарунком», зазначив у коментарі Politico президент соціологічного інституту Cluster17 Жан-Ів Дормаген.

У Великій Британії Трамп став тягарем для правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа, особливо серед виборців, які ще вагаються. Те саме стосується Франції, де американський лідер не користується популярністю серед правоцентристських виборців, підтримку яких прагне завоювати Національне об'єднання, звертає увагу Дормаген.

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Особливо незручним для Вашингтона є те, що політики, які дистанціюються від Трампа, — це саме ті, кого його адміністрація прагнула схилити на свій бік.

Politico також нагадує про візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Угорщини у квітні з метою надати підтримку на виборах тепер уже колишньому прем'єр-міністру Віктору Орбану.

Його правління завершилося нищівною поразкою. Тепер більшість лідерів ультраправих сил, які претендують на найвищі політичні посади наступного року, або переглядають свою позицію щодо Трампа, або змінюють її повністю.

Особливо помітні зміни в Італії та Німеччині, де ультраправі історично дуже прихильно ставилися до президента США, пише Politico.

Втім, зазначає видання, не всі європейські праві лідери публічно переглядають свої зв’язки з Трампом. Так, правопопулістська партія Право і справедливість (Prawo i Sprawiedliwość) продовжує налагоджувати взаємодію з Дональдом Трампом.