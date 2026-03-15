Трамп заявив, що здивований «небажанням» Зеленського укладати мирну угоду, бо Путін «готовий»

Про це він заявив інтерв'ю телеканалу NBC News.

«Я здивований, що Зеленський не хоче домовлятися. Скажіть Зеленському, щоб він домовився, бо Путін готовий домовлятися», — заявив Трамп, додавши, що «із Зеленським набагато складніше домовитися».

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Ця заява Трампа пролунала попри те, що 14 березня Росія масовано атакувала Україну, завдавши нового удару по енергооб'єктах та вбивши п’ятьох людей у Київській області.

13 лютого американський президент заявляв, що Росія «прагне укладення мирної угоди», і президент Володимир Зеленський має діяти швидко, щоб скористатися цим моментом.

«Росія хоче укласти угоду, і Зеленському треба ворушитись, інакше він втратить чудову можливість. Він має діяти», — заявив Трамп.

24 лютгого агенція Bloomberg писала, що мирні зусилля США зайшли в глухий кут, але Вашингтон прагне укласти угоду між Україною і РФ до того, як Трамп 4 липня візьме участь у святкуванні 250-річчя незалежності США. Зеленський заявив, що не має такої інформації.

28 лютого Bloomberg повідомила, що російські представники на переговорах з Україною і США все більше схиляються до думки, що переговори не мають сенсу, якщо Київ не погоджується відмовлятися від територій.

Якщо Україна все ж погодиться вивести війська з усієї території Донецької області, то Росія нібито готова підписати проект меморандуму про мирну угоду, стверджували джерела агенції.

5 березня Трамп заявив, що «розчарований» діями Володимира Зеленського, бо він «має взятися за справу» та укласти мирну угоду щодо завершення російсько-української війни.

За словами президента США, він вірить, що російський диктатор готовий до переговорів щодо припинення війни.