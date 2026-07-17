Трамп погрожує закрити телеканали, які не транслювали його звернення щодо Китаю

Дональд Трамп розкритикував низку ЗМІ, які не транслювали його виступ щодо Китаю (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ, які не транслювали його промову про «втручання» Китаю у вибори 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про промову Трампа 16 липня, у якій він заявив про «вражаючі вразливості» в американських системах голосування. Він також звинуватив Китай у втручанні у вибори 2020 року, хоча це суперечить оцінкам американської розвідки.

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Зокрема, цю промову не транслювали в основному ефірі ABC News, NBC News та CNN. У відповідь на таке рішення Трамп заявив, що ці телеканали беруть участь у «змові» і їхні ліцензії слід анулювати.

«У досить нетиповому для себе кроці фейкові ЗМІ NBC та ABC одночасно заявили, що не висвітлюватимуть цю промову. Таке шахрайство має призвести до анулювання їхніх ліцензій», — заявив президент США.

Натомість експерти зазначають, що телеканали мають право вирішувати, що саме їм транслювати.

Представник ABC News повідомив, що телеканал транслюватиме промову Трампа на своїй стримінговій платформі ABC News Live та на ABC News Radio, а не в основному ефірі.

За даними Reuters, NBC News транслював виступ президента на своєму безкоштовному стрімінговому сервісі NBC News NOW, але не на основному телеканалі.

У CNN заявляли, що стежитимуть за промовою для висвітлення новин, а пряма трансляція буде доступна на сайті та на стрімінговому каналі CNN All Access.

Водночас Reuters зазначає, що стрімінгові платформи цих медіа зазвичай відвідує лише частина тієї аудиторії, яку охоплюють їхні основні телеканали.

Виступ Трампа відбувся напередодні проміжних виборів до Конгресу США, на яких республіканці боротимуться за збереження своєї більшості, йдеться в матеріалі.

Найближчі проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року.

Сенатор-демократ Марк Ворнер розкритикував заяви президента, назвавши їх «цілковитою вигадкою». За його словами, американські спецслужби дійшли одностайного висновку, що Китай не намагався змінити результати виборів 2020 року.