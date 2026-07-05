Натяк на демократів. Трамп розкритикував комунізм у своїй промові з нагоди 250-річчя незалежності США

Про це повідомляє CNN.

Він зазначив, що комуністична система є повною протилежністю американській системі.

«Комуністична система — повна протилежність американській системі, і комуністична система ніколи не працювала. Наші воїни не для того боролися з комунізмом на полях битв по всьому світу, щоб ця загроза знову підняла свою потворну голову прямо тут, в Америці», — сказав він.

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Ця заява була зроблена після перемоги демократичних соціалістів на попередніх виборах у Демократичній партії по всій країні.

Інфографіка: NV

Інфографіка: NV

Він прямо не згадав про демократичний соціалізм, хоча й заявив, що «Америка ніколи не стане комуністичною країною».

Також у своїй промові він заявив, що США «завжди будуть найкращими».

«Ми завжди будемо на вершині. Ми ніколи не дозволимо нашій країні впасти. Ми завжди будемо найкращими».

Трамп говорив про себе не так багато, як зазвичай під час своїх виступів на мітингах. Однак він пожартував про свій намір балотуватися на третій президентський термін і згадав про «найвеличніше покоління» Другої світової війни.

«Вони — найвидатніше покоління. Мені неприємно це визнавати, але це так», — сказав він.

Також зазначається, що Трамп вивісив на сцені Національної алеї історичні прапори та демонстрував їх протягом усієї своєї промови.

«Для нас велика честь представити сьогодні ввечері в самому серці столиці нашої країни один із найперших американських прапорів. Створений у 1777 році, він прикрашений 13 зірками та 13 смугами, що символізують 13 штатів, які проголосили свою незалежність 4 липня», — сказав він, додавши: «Ці прапори багато чого побачили».

Трамп також пообіцяв «вивести США на новий рівень».

«Це лише світанок золотого століття Америки, і в цей 250-й День незалежності ми заявляємо, як і два з половиною століття тому, що заради нашої країни, заради наших дітей і заради справи свободи ми виведемо нашу країну на новий рівень, на рівень, якого раніше не було. Ми зробимо її більшою, кращою, сильнішою і будемо любити її ще більше», — сказав Трамп.

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4 липня 2026 року Сполучені Штати Америки відзначили 250-річчя своєї незалежності — цього дня 1776 року 13 колоній Північної Америки ухвалили Декларацію незалежності від Британської імперії.

Святкування у США відбулися на тлі політичної поляризації країни. Їх організовували два конкуруючі комітети: комісія America 250, створена американським Конгресом ще 10 років тому, та приватний комітет Freedom 250, створений прихильниками президента США Дональда Трампа.

3 липня у виступі на горі Рашмор напередодні Дня незалежності США Трамп закликав американців захистити свободи, які засновники країни уявляли собі 250 років тому, від того, що він назвав «комуністичною» загрозою, яку він пов’язав із більш лівим крилом Демократичної партії та мігрантами.