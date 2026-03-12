Трамп після слів про «перемогу» США розповів, кого «в ідеалі» хоче бачити при владі в Ірані

Президент США Дональд Трамп розмовляє з представниками ЗМІ після прибуття на військову базу Ендрюс, штат Меріленд, 11 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація для його країни складається успішно і зазначив, що, на думку багатьох коментаторів, «перемога» у війні проти Ірану вже фактично здобута.

Про це Трамп заявив у бесіді з журналістами, пише CNN.

«Я думаю, у нас усе йде добре. Головне — ми повинні перемогти, перемогти швидко, але перемогти», — сказав він.

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Трамп також додав, що багато хто говорить про те, «що перемога вже здобута, єдине питання — коли ми зупинимося».

Президент США підкреслив, що не бажає допустити нової загрози з боку Ірану.

«Ми не хочемо дозволити цьому знову відрости, і в ідеалі хотіли б бачити при владі людину, яка знає, що робить. Іншими словами, яка може побудувати країну», — заявив Трамп.

Трамп не відповів на запитання журналістів про те, чи, як і раніше, він вірить у завершення війни через чотири тижні, зазначає CNN.

Раніше в середу, виступаючи перед своїми прихильниками в штаті Кентуккі, Дональд Трамп заявив, що Штати «перемогли» у війні з Іраном.

«Дозвольте мені сказати, що ми перемогли. Ви знаєте, ніколи не хочеться занадто рано говорити про перемогу. Ми перемогли. Ми перемогли, вже о першій годині все було закінчено, але ми перемогли», — заявив президент США, виступаючи на мітингу.

Водночас він дав зрозуміти, що США ще продовжують досягати цілей своєї військової операції проти Ірану.

8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина ліквідованого 28 лютого аятоли Алі Хаменеї.

Повідомлення про обрання нового верховного лідера Ірану з’явилися за кілька годин після того, як Армія оборони Ізраїлю попередила перед засіданням Асамблеї експертів, що «Ізраїль продовжуватиме стежити за будь-яким наступником і будь-ким, хто прагне призначити наступника», попереджаючи, що вона «не вагатиметься атакувати» будь-кого з десятків членів, які брали участь у зустрічі.

Водночас президент США Дональд Трамп ще до оголошення імені Хаменеї заявив, що новий верховний лідер Ірану «не протримається довго», якщо іранська сторона спочатку не отримає схвалення Білого дому.

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9 березня газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед чинних і колишніх американських чиновників повідомила, що Трамп готовий підтримати ліквідацію нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, якщо той не піде на поступки, зокрема щодо ядерної програми.