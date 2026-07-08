Трамп анонсував переговори з Путіним після зустрічі із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив , що у середу, 8 липня, проведе телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.

Трамп запропонував журналістам поставити запитання, яке він міг би передати Путіну. У відповідь один із журналістів поцікавився, коли закінчиться війна.

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«Не думаю, що я коли-небудь ставив йому це запитання», — пожартував Трамп.

Президент США також заявив, що чинить сильний тиск на очільника Кремля.

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«Ми дуже сильно тиснемо на президента Путіна. Не думаю, що йому це подобається», — сказав Трамп.

Коментуючи питання гарантій безпеки для України, американський президент заявив, що його головний пріоритет — зберегти людські життя. Він також наголосив, що Україна має великий потенціал.

«Ми хочемо цього досягти, але Україна далеко від нас, між нами — океан. Я хочу зберегти життя. Думаю, ця країна має великий потенціал», — заявив Трамп.

7−8 липня у столиці Туреччини Анкарі проходить саміт НАТО. На полях саміту президент України проводить низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з президентом США.