Трамп анонсував переговори з Путіним після зустрічі із Зеленським

8 липня, 16:29
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп заявив, що у середу, 8 липня, проведе телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.

Трамп запропонував журналістам поставити запитання, яке він міг би передати Путіну. У відповідь один із журналістів поцікавився, коли закінчиться війна.

Реклама

«Не думаю, що я коли-небудь ставив йому це запитання», — пожартував Трамп.

Президент США також заявив, що чинить сильний тиск на очільника Кремля.

Читайте також:
Зеленський зустрівся з Трампом в Анкарі і заявив про початок роботи над дроновою угодою

«Ми дуже сильно тиснемо на президента Путіна. Не думаю, що йому це подобається», — сказав Трамп.

Коментуючи питання гарантій безпеки для України, американський президент заявив, що його головний пріоритет — зберегти людські життя. Він також наголосив, що Україна має великий потенціал.

«Ми хочемо цього досягти, але Україна далеко від нас, між нами — океан. Я хочу зберегти життя. Думаю, ця країна має великий потенціал», — заявив Трамп.

7−8 липня у столиці Туреччини Анкарі проходить саміт НАТО. На полях саміту президент України проводить низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з президентом США.

Редактор: Олена Івашків

Теги:   Володимир Путін Дональд Трамп Володимир Зеленський саміт НАТО в Анкарі

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies