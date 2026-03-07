Дональд Трамп сказав, що виступає посередником у переговорах України та Росії, роблячи «послугу Європі» (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія багато разів були близькі до мирної угоди, але одна чи інша сторона відступала.

«Знаєте, Україна та Росія — можна було б подумати, що десь між ними може бути невелика дружба, але ненависть величезна. Їм дуже важко досягти цього. Це дуже, дуже важко. Побачимо, що станеться. Ми багато разів були близькі (до мирної угоди між Україною та Росією — ред.), але одна чи інша сторона відступала», — заявив Трамп, виступаючи на саміті лідерів Західної півкулі Щит Америк.

Реклама

Відповідний уривок його промови опублікований на сторінці Clash Report у соцмережі X.

Він також зазначив, що це найбільше шкодить Україні і Росії, а не Америці, «бо нас розділяє океан».

Також президент США сказав, що він виступає посередником у переговорах України та Росії, роблячи «послугу Європі заради життя».

Мирні переговори за участю України, США та Росії — останні новини

7 березня речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп і надалі вважає досяжним завершення війни Росії проти України.

6 березня спецпредставник Трампа Стів Віткофф анонсував додатковий прогрес у мирних переговорах між Україною та РФ впродовж наступних тижнів.

5 березня з російського полону повернулися 200 українців — військовослужбовців ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, ДПСУ та НГУ.

6 березня Україна та РФ провели новий етап обміну військовополоненими. Додому повернулися ще 300 українських захисників, а також двоє цивільних.

4 березня Суспільне із посиланням на джерело в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ поки що не має точної дати та місця проведення. Попередньо президент Володимир Зеленський говорив, що він мав відбутися в період з 5 до 9 березня.