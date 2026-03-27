Трамп прокоментував повідомлення про можливе перенаправлення зброї для України на Близький Схід

Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, що частину американського озброєння, передбаченого для України, можуть спрямувати на Близький Схід .

Про це повідомляє Суспільне.

За словами Трампа, США мають значні запаси боєприпасів за кордоном, зокрема в Європі, і їхнє переміщення між різними регіонами світу відбувається регулярно.

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«Ми робимо це постійно. Знаєте, у нас величезна кількість боєприпасів. […] Іноді ми беремо з одного місця для іншого. Ми допомагаємо Україні», — наголосив він.

26 березня газета Washington Post, посилаючись на джерела, повідомила, що Пентагон розглядає перенаправлення ракет для ППО, призначених для України, на Близький Схід, оскільки війна проти Ірану виснажує деякі запаси американської армії.

Своєю чергою постійна представниця України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що Київ не отримував жодних сигналів про можливі скасування постачання озброєння зі США.

Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що, попри ситуацію на Близькому Сході, американська зброя, зокрема системи ППО та ракети до них, продовжить надходити в Україну в межах механізму PURL.