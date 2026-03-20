Журналістка каналу MS NOW Стефані Руле заявила, що президент США Дональд Трамп довіряє очільнику РФ Володимиру Путіну більше, ніж будь-кому з європейських союзників .

Про це вона сказала в ефірі програми Ana Cabrera Reports у п’ятницю, 20 березня.

Стефані Руле повідомила, що провела 15-хвилинну телефонну розмову з президентом Трампом. Спочатку вони розмовляли про Іран, і Трамп стверджував, що Штати «можуть піти хоч завтра, тому що знищили більшу частину країни та їхню владу». Водночас він визнавав, що режим аятол не переможений остаточно і «може відновитися». На думку Трампа, відновлення візьме близько 10 років, але це все одно «неприйнятна ситуація» і США мають продовжувати операцію.

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Також Трамп критикував європейських союзників за те, що вони відмовилися допомагати із розблокуванням Ормузької протоки.

Коли Руле запитала про Україну, Трамп заявив: «Вони нічого не зробили. Усе, що [Володимир] Зеленський сказав про те, щоб допомогти нам, він сказав лише з політичних та піар-міркувань».

Дональд Трамп стверджував, що із президентом України «дуже важко мати справу, важче, ніж із Путіним». Очільник РФ, на думку Трампа, «показав, що наразі не боїться Європи».

«Я б однозначно сказала, що він висловив більше довіри до Путіна, ніж до будь-якого з наших європейських союзників», — підсумувала Стефані Руле.



20 березня резидент США Дональд Трамп у своєму дописі в соцмережі Truth Social жорстко розкритикував союзників по НАТО — зокрема за те, що вони не долучаються до війни проти Ірану. «Без США НАТО — це паперовий тигр!» — написав Трамп.

Того самого дня президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже зацікавлений підписати дронову угоду зі США. «Ми ще рік тому пропонували США drone deal, бо вони наш пріоритетний партнер», — пояснив він. І додав, що підпише угоду, «коли президент [Дональд] Трамп буде готовий».

16 березня Дональд Трамп заявив, що Штати не потребують допомоги у перехопленні іранських безпілотників на Близькому Сході і що Зеленський — «остання людина, від якої потрібна допомога».

10 березня видання Axios написало, що Україна близько семи місяців тому пропонувала США свою перевірену в боях технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Однак тоді адміністрація Трампа не зацікавилася пропозицією.

5 березня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів після початку війни з Іраном.