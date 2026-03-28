«Він не думав, що йому доведеться цілувати мою д***». Трамп заявив, що змусив саудівського принца змінити думку про себе

Президент США Дональд Трамп заявив, що спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман змушений був змінити своє ставлення до нього.

Про це Трамп заявив у промові на інвестиційному форумі, фрагмент якої оприлюднило індійське бізнес-видання The Economic Times у суботу, 28 березня.

Зокрема Трамп згадував, як під час його візиту до Саудівської Аравії навесні 2025 року саудівський принц нібито «хапав його за руки весь час».

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«І я сказав — думаю, я йому подобаюсь», — сказав Трамп, викликавши сміх в аудиторії.

Також він сказав, що рік тому Саудівська Аравія була «мертвою країною, а тепер — найгарячіша у світі».

У контексті війни з Іраном Трамп заявив: «Він [принц] не думав, що це [війна] станеться. Він не думав, що йому доведеться цілувати мою д**у. Він думав, що буде інший американський президент-невдаха, а країна занепадатиме. Але тепер він мусить бути милим до мене».

Спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася 28 лютого. 22 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «стерли Іран з лиця землі» і виконали свої військові цілі «на кілька тижнів раніше, ніж планували».

27 березня видання The New York Post написало, що Трамп планує перейменувати Ормузьку протоку між Іраном та Оманом на честь США або самого себе після встановлення контролю над нею.