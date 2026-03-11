Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові «повністю знищили» десять іранських суден, призначених для встановлення морських мін .

Про це він заявив у вівторок, 10 березня, у соцмережі Truth Social.

«Мені приємно повідомити, що протягом останніх кількох годин ми вразили й повністю знищили 10 неактивних мінних загороджувальних катерів та/або кораблів. Далі буде більше!», — написав він.

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Раніше кореспондентка телеканалу CBS News у Білому домі Дженніфер Джейкобс із посиланням на дані американської розвідки повідомила, що військовослужбовці армії режиму аятол в Ірані почали мінувати судноплавний канал Ормузької протоки.

«Американські спецслужби почали отримувати інформацію про те, що Іран робить кроки зі встановлення мін у судноплавному коридорі Ормузької протоки. Іран використовує невеликі судна, які можуть перевозити по 2−3 міни кожне. Хоча запаси мін Ірану не є загальновідомими, за оцінками, протягом багатьох років їхня кількість коливалася від 2 тисяч до 6 тисяч морських мін іранського, китайського та російського виробництва», — заявила вона.

Пізніше таку інформацію прокоментував і Дональд Трамп у своїй соцмережі Trump Social.

«Якщо Іран встановив міни в Ормузькій протоці, а у нас немає повідомлень про це, ми хочемо, щоб вони були негайно видалені! Якщо з якоїсь причини міни були встановлені і не будуть негайно видалені, військові наслідки для Ірану будуть безпрецедентними. Якщо ж, з іншого боку, вони видалять те, що, можливо, було встановлено, це буде гігантським кроком у правильному напрямку!», — написав глава Білого дому.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

Інфографіка: NV

Пізніше, 3 березня, агентство Reuters із посиланням на іранські державні медіа повідомляло, що у КВІР підтвердили погрозу відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку.

Того ж дня в армії США заявили, що Іран не перекривав Ормузьку протоку, а його кораблі її не мінують і не патрулюють. Президент США Дональд Трамп заявив, що Військово-морські сили за необхідності почнуть супроводжувати танкери, які йдуть через Ормузьку протоку.

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9 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція та її партнери готують оборонну місію для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

«Ми готуємо оборонну місію із супроводу, яка має бути підготовлена спільно як з європейськими, так і з неєвропейськими державами, щоб забезпечити ескорт контейнеровозів і танкерів для поступового відкриття Ормузької протоки», — зазначив він.

Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти і скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт і ОАЕ, з Оманською затокою і Аравійським морем.