Президент США Дональд Трамп заявив про готовність сприяти економічному розвитку Угорщини, якщо після виборів країною продовжить керувати чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан .

Про це він заявив у соцмережі Truth Social у п’ятницю, 10 квітня.

«Моя адміністрація готова задіяти весь економічний потенціал Сполучених Штатів для зміцнення економіки Угорщини, як ми це робили раніше для наших великих союзників, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан та угорський народ коли-небудь цього потребуватимуть. Ми з радістю інвестуємо в майбутнє процвітання, яке забезпечить подальше лідерство Віктора Орбана!», — написав президент США.

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12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважають найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади у 2010 році. Опитування показують, що опозиційна партія Тиса випереджає партію чинного прем'єра Орбана — Фідес.

Інфографіка: NV

Інфографіка: NV

Тиса на чолі з Петером Мадяром має всі шанси взяти дві третини місць в угорському парламенті.

Водночас у Кремлі вже готуються до програшу Орбана, повідомляють росЗМІ.

Можлива поразка партії Орбана буде озвучена в підконтрольних владі ЗМІ РФ як «кольорова революція», яку реалізував Європейський союз.

Для російського диктатора Володимира Путіна винним у провалі виставлять самого Орбана і членів його команди.