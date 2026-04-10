Трамп закликав голосувати за Орбана на виборах і назвав його «справжнім другом»

10 квітня, 13:04
Віктор Орбан і Дональд Трамп у Давосі, січень 2026 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Віктор Орбан і Дональд Трамп у Давосі, січень 2026 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп напередодні парламентських виборів в Угорщині закликав голосувати за прем'єр-міністра Віктора Орбана.

На своїй сторінці у Truth Social він висловив думку, що Орбан «справді сильний і впливовий лідер, який має перевірений досвід досягнення феноменальних результатів».

«Він невтомно бореться за свою велику країну і народ і щиро їх любить, так само, як я — за Сполучені Штати Америки», — написав він.

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Трамп переконаний, що завдяки Орбану відносини між Угорщиною та США «досягли нових висот».

«Я з нетерпінням чекаю продовження тісної співпраці з ним, щоб обидві наші країни могли й надалі просуватися цим чудовим шляхом до успіху та співпраці», — заявив американський президент.

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Він нагадав, що «з гордістю» підтримав Орбана на переобрання 2022 року і «має честь зробити це знову». Американський президент прямо закликав голосувати за Орбана в неділю, 12 квітня.

«Вийдіть і проголосуйте за Віктора Орбана. Він — справжній друг, борець і переможець, і має мою повну і беззастережну підтримку на переобрання прем'єр-міністром Угорщини — Віктор Орбан ніколи не підведе великий народ Угорщини. Я підтримую його на всіх етапах», — додав Трамп.

7 квітня, за кілька днів до виборів в Угорщині, президент США Дональд Трамп висловив найрішучішу підтримку прем'єр-міністру Віктору Орбану під час телефонного дзвінка на мітингу в Будапешті.

7 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс під час пресконференції з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном заявив, що «в українських спецслужбах є елементи, які намагаються вплинути на результати американських та угорських виборів».

Венс прибув до Угорщини, щоб підтримати Орбана за кілька днів до парламентських виборів, які відбудуться 12 квітня.

Пізніше в МЗС України заявили, що Україна «не перебільшує» значення заяви Венса. Там уточнили, що на пресконференції з Венсом були присутні журналісти, які «систематично намагалися спровокувати» віцепрезидента США на різкі заяви, а Венс майже завжди «відповідав нейтрально».

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Опитування показують, що опозиційна партія Тиса випереджає партію чинного прем'єра Орбана — Фідес.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Дональд Трамп Віктор Орбан Вибори в Угорщині 2026

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