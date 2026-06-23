«Чудова донька». Трамп опублікував фото таємничої блондинки, у мережі розкрили її ім'я та місце, де було зроблено знімок

Публікація президента США Дональда Трампа в соціальній мережі Truth Social викликала хвилю обговорень. Користувачі впізнали жінку на архівному знімку, проте для них залишалося загадкою, чому американський лідер опублікував фото саме зараз і в такому контексті.

Про це пише таблоїд New York Post (NYP), звернувши увагу на, як зазначає видання, «загадковий» допис Дональда Трампа 21 червня.

Опублікувавши фотографію «таємничої» блондинки, президент США написав: «Чудова донька! Моя повага!!!».

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Багато хто впізнав жінку на знімку — це Марго Катсіматідіс, дружина нью-йоркського мільярдера, бізнесмена та генерального директора мережі продуктових магазинів Gristedes і Red Apple Group Джона Катсіматідіса.

На фото Марго під час візиту до заміської резиденції Кемп-Девід за часів адміністрації Білла Клінтона. Згідно з інформацією, розміщеною на її сайті, Марго Катсіматідіс відіграла ключову роль у будівництві каплиці Евергрін на території резиденції. Крім того, відомо, що в минулому вона дружила з Клінтонами.

Фото: Скриншот / Truth Social

Сім'я Катсіматідіс відома своїми тісними зв’язками з Дональдом Трампом і є одним із його ключових спонсорів, зазначає NYP.

При цьому дочка Марго та Джона, Андреа Катсіматідіс, вже майже десять років очолює відділення Республіканської партії в Мангеттені та є переконаною прихильницею й союзницею Трампа.

Днями Дональда Трампа висміяли в мережі після того, як він назвав мільярдера Ілона Маска «Леоном» під час промови на борту Air Force One.

Інцидент стався 19 червня, коли президент США демонстрував свій новий літак, подарований Катаром.

«У нас там встановлено таке комунікаційне обладнання, якого ніхто ніколи раніше не бачив. Це найвищий рівень, включно зі Starlink. Мій друг Леон… мій друг Ілон буде дуже задоволений», — сказав Трамп.

Попри те, що американський лідер швидко виправився, відео активно поширилося в соцмережах і викликало хвилю коментарів.