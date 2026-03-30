Про це пише The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на обізнані джерела.

Йдеться про майже 450 кілограмів урану.

Така місія, складна і ризикована, найімовірніше, потребуватиме присутності військ США на території Ірану протягом кількох днів або довше, наголошується в публікації.

Реклама

За словами офіційних осіб, глава Білого дому ще не ухвалив рішення, чи віддавати відповідний наказ, і зважує ризики для американських військових. Однак, уточнили чиновники, Трамп загалом залишається відкритим для цієї ідеї, оскільки це може посприяти досягненню його головної мети — запобігти створенню Іраном ядерної зброї.

За словами співрозмовника WSJ, обізнаного з позицією Трампа, він закликав своїх радників переконати Іран погодитися на передачу цього матеріалу в якості умови припинення військових дій. У бесідах із політичними союзниками американський лідер чітко дав зрозуміти, що Тегеран не зможе залишити цей матеріал собі і він обговорював можливість відібрати його силою, якщо країна не відмовиться від нього за столом переговорів.

До того, як у червні 2025 року Ізраїль і США здійснили серію авіаударів по ядерних об'єктах Ірану, вважалося, що країна має в своєму розпорядженні понад 400 кілограмів високозбагаченого урану, зазначає WSJ.

20 березня CBS News, посилаючись на джерела, знайомі з обговоренням, писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість вилучення іранських запасів збагаченого урану, щоб не допустити створення Іраном ядерної зброї.

25 березня Трамп виправдав війну США з Іраном, заявивши, що країна «не мала вибору», а також назвав Іран із потенційною ядерною програмою «раком».

29 березня президент США заявив, що Іран погодився з «більшістю» з 15 пунктів плану завершення війни, який Вашингтон передав через Пакистан.