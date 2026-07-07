Президент США Дональд Трамп прибув на саміт НАТО в Анкарі, 7 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Європейські посадовці не очікують, що президент США Дональд Трамп найближчим часом суттєво посилить тиск на Росію — зокрема через запровадження нових санкцій або відновлення поставок зброї Україні.

Про це у вівторок, 7 липня, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, попри очікування, що зустріч між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським пройде успішно, непередбачуваність глави Білого дому не дає повної впевненості у позитивному результаті переговорів.

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Очікується, що Зеленський і Трамп зустрінуться в Анкарі 8 липня о 14:30 за київським часом. Зустріч відбудеться після засідання Ради НАТО і триватиме близько години, заявив Білий дім.

У кулуарах саміту НАТО в Анкарі Зеленський повідомив, що говоритиме з Трампом, зокрема, і про ракети для Patriot.

7 липня в Анкарі стартував саміт НАТО, на якому зібралися світові лідери 32 країн Північноатлантичного альянсу.

Ключовим тлом саміту стане тиск Трампа на Європу щодо збільшення витрат на оборону, а також багатомісячна напруга між США та іншими країнами Альянсу, зокрема через Гренландію та війну в Ірані, зазначало агентство Reuters.

Ще однією з провідних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині стане поточна ситуація у війні Росії проти України. Напередодні саміту Росія розгорнула «балістичний терор» проти Києва, завдавши по столиці України низки масованих ударів із використанням десятків балістичних, крилатих ракет, Цирконів та сотень дронів.