Трамп знову натякнув на застосування дискомбобулятора проти опонентів

Таке зображення з обіцянкою він опублікував на своїй сторінці в Truth Social.

«Вас дискомбобулюють», — написав він.

На зображенні, згенерованому за допомогою штучного інтелекту, Трамп, ймовірно, зображений на капітанському містку авіаносця, в той час як він дивиться в бінокль на американські військові кораблі та винищувачі.

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Фото: Truth Social

У січні Трамп в інтерв'ю New York Post заявив, що під час операції у Венесуелі 3 січня США використовували новітню нелетальну зброю, деталі якої він не міг розкрити, але назвав її «дискомбобулятором» (discombobulator, що можна перекласти як «збивати з пантелику», «заплутувати» або «дезорієнтувати»). За його словами, саме це ім'я він нібито придумав сам і пишається ним.