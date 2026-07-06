«Потрібен заборонний припис». Після нещодавньої суперечки з Мелоні Трамп опублікував її фото з саркастичним коментарем

Про це написала Financial Times у понеділок, 6 липня.

Видання зауважило, що така публікація може означати новий етап закидів Трампа до Мелоні. Сама італійська прем'єрка на допис президента США не відповіла, а її офіс відмовився від коментарів.

Реклама

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто напередодні саміту НАТО заявив, що його країна сповнена рішучості «підтримувати стабільні відносини зі Сполученими Штатами».

«Люди приходять і йдуть, але відносини лишаються», — наголосив Крозетто.

Після саміту G7 у червні прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні звинуватила президента США Дональда Трампа у фабрикуванні історії про неї після того, як Трамп заявив італійському телеканалу, що вона «благала» його сфотографуватися на саміті.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні тоді оголосив, що скасовує запланований візит до США.

Зустріч на саміті НАТО в Анкарі буде першою зустріччю Трампа і Мелоні після тієї суперечки. FT пояснило, що коментар про «заборонний припис» може натякати на те, що Трампу нібито потрібен юридичний захист від «хижої Мелоні».

Джорджа Мелоні раніше була завзятою прихильницею Трампа і стала єдиною європейською лідеркою, яка відвідала його інавгурацію у 2025 році.

Однак у квітні цього року президент США розкритикував Папу Римського Лева XIV. Зокрема Трамп заявив, що понтифік «є слабким у зовнішній політиці».

Лев XIV на це відповів, що і далі виступатиме проти війни на Близькому Сході (США тоді домовились з Іраном про тимчасове припинення вогню). А прем'єрка Італії Джорджа Мелоні назвала неприпустимими слова Дональда Трампа на адресу Папи Римського.