Трамп заявив, що більше не зацікавлений у Нобелівській премії миру

Президент США Дональд Трамп стверджує, що тема отримання Нобелівської премії миру його більше не цікавить.

Про це він заявив у короткому інтерв'ю телефоном виданню Washington Examiner.

Трамп сказав, що гадки не має, чи допоможе військова операція «Епічна лють» проти Ірану досягти мети в переговорах із членами Нобелівського комітету.

Реклама

«Я не знаю», — заявив Трамп виданню.

Він також додав: «Мене це не цікавить».

Відповідаючи на запитання, чи порушували цю тему під час його розмов із лідерами інших країн останнім часом, Трамп сказав: «Ні, я не говорю про Нобелівську премію».

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

12 березня Трамп заявив, що Штати «перемогли» у війні з Іраном.

«Дозвольте мені сказати, що ми перемогли. Ви знаєте, ніколи не хочеться занадто рано говорити про перемогу. Ми перемогли. Ми перемогли, вже о першій годині дня все було закінчено, але ми перемогли», — заявив президент США.

Водночас він дав зрозуміти, що США ще продовжують досягати цілей своєї військової операції проти Ірану.

Раніше президент США у своїх виступах часто повторював, що завершив уже «вісім воєн», але так і не отримав Нобелівську премію миру.

У січні Трамп написав листа прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре, у якому заявив, що більше не відчуває обов’язку думати про мир, оскільки не отримав Нобелівську премію миру.