Трамп заявив, що більше не зацікавлений у Нобелівській премії миру

13 березня, 12:03
Президент США Дональд Трамп прибуває в міжнародний аеропорт Цинциннаті/Північний Кентуккі (штат Кентуккі, США), 11 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп прибуває в міжнародний аеропорт Цинциннаті/Північний Кентуккі (штат Кентуккі, США), 11 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп стверджує, що тема отримання Нобелівської премії миру його більше не цікавить.

Про це він заявив у короткому інтерв'ю телефоном виданню Washington Examiner.

Трамп сказав, що гадки не має, чи допоможе військова операція «Епічна лють» проти Ірану досягти мети в переговорах із членами Нобелівського комітету.

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«Я не знаю», — заявив Трамп виданню.

Він також додав: «Мене це не цікавить».

Відповідаючи на запитання, чи порушували цю тему під час його розмов із лідерами інших країн останнім часом, Трамп сказав: «Ні, я не говорю про Нобелівську премію».

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28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

12 березня Трамп заявив, що Штати «перемогли» у війні з Іраном.

«Дозвольте мені сказати, що ми перемогли. Ви знаєте, ніколи не хочеться занадто рано говорити про перемогу. Ми перемогли. Ми перемогли, вже о першій годині дня все було закінчено, але ми перемогли», — заявив президент США.

Водночас він дав зрозуміти, що США ще продовжують досягати цілей своєї військової операції проти Ірану.

Раніше президент США у своїх виступах часто повторював, що завершив уже «вісім воєн», але так і не отримав Нобелівську премію миру.

У січні Трамп написав листа прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре, у якому заявив, що більше не відчуває обов’язку думати про мир, оскільки не отримав Нобелівську премію миру.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Дональд Трамп нобелівська премія миру війна США в Ірані війна проти Ірана

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