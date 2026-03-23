Вашингтон розглядає можливість запросити білоруського диктатора Олександра Лукашенка на зустріч із президентом США Дональдом Трампом до Білого дому або до його резиденції Мар-а-Лаго, прагнучи налагодити відносини з авторитарною країною.

Про це пише британська газета Financial Times (FT).

Спецпосланець Трампа в Білорусі Джон Коул підтвердив в інтерв'ю FT, що обговорення щодо запрошення Лукашенка на зустріч із Трампом тривають уже протягом кількох місяців. Він також підкреслив, що остаточного рішення ще немає.

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За словами спецпосланця, ще належить зробити багато роботи, перш ніж «ця мета» буде досягнута.

«Але я думаю, що ми її досягнемо», — сказав Джон Коул.

19 березня білоруський диктатор Олександр Лукашенко провів переговори з американською делегацією на чолі зі спеціальним посланником США Джоном Коулом, яка прибула до Мінська.

Того ж дня Лукашенко помилував 250 політв'язнів. За даними правозахисного центру Вясна, 15 із звільнених депортовано, 235 залишаться у Білорусі.

Згодом Лукашенко розповів, що обговорив з американською делегацією, зокрема, двосторонні відносини, звільнення політв'язнів і санкції.

Він також назвав себе «прихильником» президента США Дональда Трампа, незважаючи на «певні помилки Сполучених Штатів».

Лукашенко стверджує, що президент США запропонував йому «велику угоду».

«Ну а що я, буду чинити опір? Я це нормально сприймаю», — прокоментував диктатор. І підсумував: «Передайте Дональду, що я згоден, щоб опрацювати цю велику угоду, підготувати».

Джон Коул вже відвідував Білорусь 11 вересня 2025 року. Під час візиту він заявив, що США знімають санкції з білоруської авіакомпанії Бєлавіа.

Тоді Лукашенко помилував 52 політв'язнів, серед яких 14 іноземців, яких тримали у в’язницях «за шпигунську діяльність, участь в екстремістській і терористичній діяльності та вчинення інших злочинних діянь на території країни».