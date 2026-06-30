Конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив, що президент США Дональд Трамп зрештою стане на бік українського народу і прагне покласти край загарбницькій війні РФ дипломатичним шляхом.

Про це він сказав під час заходу у Вашингтоні з нагоди 30-ї річниці Конституції України, пише Укрінформ.

«Ми переконуватимемося, що президент Трамп врешті-решт буде з народом України», — наголосив Вілсон.

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Водночас конгресмен зазначив, що американський президент прагне завершити війну РФ проти України дипломатичним шляхом. Він також звернув увагу на зміну заяв Трампа щодо війни, наголосивши, що той усвідомлює справжню політику Кремля.

«Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Володимир Путін вранці багато говорить, а вдень бомбить і вбиває українських мирних жителів», — додав Вілсон.

Конгресмен підкреслив, що Трамп зацікавлений у переговорах для досягнення миру, як це раніше намагався зробити у відносинах з Іраном та Північною Кореєю. Водночас, за словами Вілсона, американський президент не відмовлятиметься від своєї позиції.

До того ж політик нагадав про рішення, ухвалені Трампом під час його першого президентського терміну. Він заявив, що саме тоді Україна вперше отримала американські протитанкові комплекси Javelin, у Польщі були розміщені військові США, а також було зупинено реалізацію газопроводу Північний потік-2.

Коментуючи заяви російської сторони про «дух Анкориджа», Вілсон відкинув припущення про будь-які домовленості між Вашингтоном і Москвою.

«Ні-ні. На мою думку, нічого такого не було. Ми знаємо, що Радянський Союз, а тепер Російська Федерація, очолювана Володимиром Путіним, ніколи не дотримувалися жодної угоди», — додав він.

17 червня президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G7 заявив, що Дональд Трамп виступив із закликом зайняти жорсткішу позицію щодо Росії, щоб Україна змогла повернути окуповані території. За словами Макрона, підсумкова декларація саміту підтверджує територіальну цілісність України та закріплює позицію, що саме Україна має визначати підхід до територіальних питань.

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Видання Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що під час саміту G7 президент США Дональд Трамп був «надзвичайно вражений і захоплений» кампанією дальніх ударів України по Росії.

23 червня видання The Kyiv Independent з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що Трамп у приватному порядку порадив Зеленському діяти «сміливіше» щодо Росії.