Трамп заявив, що угоду між США та Іраном підпишуть протягом двох-трьох годин

Дональд Трамп уточнив, що сьогодні угоду з Іраном буде підписано в онлайн-форматі (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп заявив у коментарі Fox News, що угоду між США та Іраном підпишуть в онлайн-форматі протягом найближчих двох-трьох годин, а через тиждень відбудеться церемонія підписання в Європі.

Про це розповів у прямому ефірі кореспондент Fox News Трей Інгст.

President Trump told Fox News he will ask Iran not to respond against Israeli strikes that targeted Hezbollah.



Trump says he asked Israeli PM Netanyahu "what the fu*k are you doing?"



The President believes a deal with Iran will be electronically signed in the next 2-3 hours. pic.twitter.com/t689DQWfOE — Trey Yingst (@TreyYingst) June 14, 2026

За словами Трампа, після підписання угоди він негайно віддасть розпорядження зняти блокаду з іранських портів, додав Інгст.

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Крім того, президент США розповів йому та журналісту Axios Бараку Равіду, що був дуже незадоволений атакою Ізраїлю на Бейрут і сказав, що передав це повідомлення ізраїльському прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу.

«Чому Бібі мав здійснити цю кляту атаку (в оригіналі f***ing attack — ред.)? Я був такий розлючений. Я дав йому це зрозуміти. У нього немає ні краплі здорового глузду. Я дав йому це зрозуміти», — навів Равід слова Трампа.

Удар Ізраїлю по Бейруту та угода США з Іраном

Після того, як три безпілотники Хезболи уразили північний Ізраїль, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по району Дахія в Бейруті.

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Його ціллю була квартира, яка, за словами ЦАХАЛу, служила командним центром Хезболи. У Лівані заявили, що внаслідок атаки троє людей загинули і 15 були поранені.

Після ізраїльського удару спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що неможливо «говорити про продовження шляху» до угоди зі Сполученими Штатами.

Президент США Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що атаки Ізраїлю на Бейрут «не повинно було статися, особливо в особливий день, коли ми так близько до мирної угоди з Іраном».

Він додав, що Ізраїль має право захищатись від загроз, але атака, на яку він відповів, була «дуже незначною і безглуздою, ніхто не постраждав, не був поранений чи вбитий» і відповідь Ізраїлю «не повинна була порушувати цей важливий процес».

13 червня Трамп заявив, що 14 червня США та Іран підпишуть угоду про припинення війни і відразу після цього Ормузька протока буде відкрита для всіх.

Він наголосив, що його угода з Іраном буде «протилежністю» угоді, яку свого часу уклав президент Барак Обама, і стане «стіною для ядерної зброї».

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