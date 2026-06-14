Трамп заявив, що угоду між США та Іраном підпишуть протягом двох-трьох годин
Дональд Трамп уточнив, що сьогодні угоду з Іраном буде підписано в онлайн-форматі (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент США Дональд Трамп заявив у коментарі Fox News, що угоду між США та Іраном підпишуть в онлайн-форматі протягом найближчих двох-трьох годин, а через тиждень відбудеться церемонія підписання в Європі.
Про це розповів у прямому ефірі кореспондент Fox News Трей Інгст.
За словами Трампа, після підписання угоди він негайно віддасть розпорядження зняти блокаду з іранських портів, додав Інгст.
Крім того, президент США розповів йому та журналісту Axios Бараку Равіду, що був дуже незадоволений атакою Ізраїлю на Бейрут і сказав, що передав це повідомлення ізраїльському прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу.
«Чому Бібі мав здійснити цю кляту атаку (в оригіналі f***ing attack — ред.)? Я був такий розлючений. Я дав йому це зрозуміти. У нього немає ні краплі здорового глузду. Я дав йому це зрозуміти», — навів Равід слова Трампа.
Удар Ізраїлю по Бейруту та угода США з Іраном
Після того, як три безпілотники Хезболи уразили північний Ізраїль, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по району Дахія в Бейруті.
Його ціллю була квартира, яка, за словами ЦАХАЛу, служила командним центром Хезболи. У Лівані заявили, що внаслідок атаки троє людей загинули і 15 були поранені.
Після ізраїльського удару спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що неможливо «говорити про продовження шляху» до угоди зі Сполученими Штатами.
Президент США Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що атаки Ізраїлю на Бейрут «не повинно було статися, особливо в особливий день, коли ми так близько до мирної угоди з Іраном».
Він додав, що Ізраїль має право захищатись від загроз, але атака, на яку він відповів, була «дуже незначною і безглуздою, ніхто не постраждав, не був поранений чи вбитий» і відповідь Ізраїлю «не повинна була порушувати цей важливий процес».
13 червня Трамп заявив, що 14 червня США та Іран підпишуть угоду про припинення війни і відразу після цього Ормузька протока буде відкрита для всіх.
Він наголосив, що його угода з Іраном буде «протилежністю» угоді, яку свого часу уклав президент Барак Обама, і стане «стіною для ядерної зброї».
Трамп висловив сподівання, що співпраця з Іраном буде швидкою та легкою, і додав, що в іншому випадку «є альтернатива, яка, сподіваємося, більше ніколи не буде використана».