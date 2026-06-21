Трамп пригрозив запровадити мита на прохід через Ормузьку протоку у разі відсутності угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть запровадити збори за прохід через Ормузьку протоку , якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто.

Про це повідомляє CNN.

«В Ормузькій протоці не буде жодних зборів протягом 60 днів у період перемир’я, і не буде жодних зборів після закінчення цього 60-денного періоду, якщо тільки вони не будуть введені Сполученими Штатами Америки, у разі якщо угода не буде укладена», — заявив Трамп у суботу, 20 червня.

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Він додав, що мита будуть запроваджені «за надані послуги як „Ангела-охоронця“ країнам Близького Сходу — як для відшкодування витрат у минулому, так і для покриття нинішніх і майбутніх витрат».

20 червня вище спільне військове командування Ірану — Центральний штаб Хатам аль-Анбія — оголосило про закриття Ормузької протоки для руху будь-яких суден.

Тегеран аргументував цей крок нібито порушенням умов угоди про припинення вогню з боку США та Ізраїлю.

У своїй офіційній заяві іранське військове керівництво назвало блокування цієї надважливої морської артерії «першим кроком» у відповідь на те, що воно трактує як порушення зобов’язань з боку Вашингтона та Тель-Авіва.

Угода США та Ірану про припинення війни — головне

Вночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. Причому кожен із них зробив це окремо: Трамп підписував документ, перебуваючи у Франції.

Телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складається з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволять Ірану експортувати нафту та знімуть санкції, і Тегеран зможе отримати доступ до фонду розвитку в розмірі 300 млрд доларів за умови виконання зобов’язань щодо ядерної програми. За даними The Guardian, Іран погодився «розбавити» свій збагачений уран, не вивозячи його з країни.

Після підписання меморандуму Іран зобов’язується протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затокою. Очікується, що після цього сторони мають розпочати 60-денні перемовини, за результатами яких — підписати остаточну мирну угоду.

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18 червня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

Тоді ж віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії, де мав відбутися новий раунд переговорів з Іраном, оскільки деталі зустрічі ще не були погоджені. Іранська делегація також призупинила підготовку до візиту через поновлення ізраїльських ударів по півдню Лівану.

20 червня американський посадовець розповів CNN, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушили до Швейцарії з метою відновлення переговорів з Іраном після зриву попереднього раунду.