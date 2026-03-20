Війна в Ірані може принести РФ до $250 млрд доходу вже у цьому році — дослідження KSE

Аналітичний центр KSE Institute дослідив, як різні результати війни в Ірані впливають на ціни на енергоносії та доходи РФ від сировини (Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Операція США та Ізраїлю проти Ірану матиме значні наслідки для війни Росії проти України. Навіть якщо конфлікт на Близькому Сході скоро закінчиться, очікується, що зростання цін на енергоносії принесе Москві додаткові $84 млрд доходу у 2026 році.

Про це йдеться у звіті аналітичного центру KSE Institute при Київській школі економіки, який є у розпорядженні видання Der Spiegel.

«З точки зору європейської політики безпеки, прохід через Ормузьку протоку має бути відновлений якомога швидше, незважаючи ні на що», — каже співавтор дослідження Бенджамін Хільгеншток, директор Центру геоекономіки KSE.

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Він та його колеги вивчали, як різні результати війни впливають на ціни на енергоносії та доходи Росії від сировини.

Згідно з першим сценарієм, ціни на нафту на світових ринках зростають приблизно до $100 за барель, а ціни на газ також йдуть угору. Війна з Іраном закінчується швидко — до середини квітня.

Втім, оскільки для подолання перебоїв у видобутку та транспортуванні нафти і газу може знадобитися кілька місяців, ціни на енергоносії згодом падають, але до кінця року залишаються підвищеними — на рівні близько $70 за барель. До війни на Близькому Сході вони були на рівні $65.

У такому випадку Росія, замість очікуваних у 2026 році $99 млрд, заробляє $169 млрд лише від експорту нафти. Продаж газу приносить $50 млрд (збільшення на $15 млрд).

Таким чином, загальні доходи РФ від сировини зростають на $84 млрд через війну, а державні доходи, доступні Кремлю, — на $45 млрд.

Згідно з другим сценарієм, якщо війна затягнеться до кінця травня, ціни на нафту тимчасово зростуть до $140. Однак вони потім знову швидко впадуь, подібно до попереднього сценарію, оскільки видобуток у регіоні та морське сполучення в Ормузькій протоці відновлюються відносно швидко.

У такому разі під час активних бойових дій та закриття Ормузької протоки доходи Росії від нафти зростають майже до $30 млрд на місяць (порівняно з приблизно $8 млрд раніше).

До кінця 2026-го Москва в цьому сценарії заробить загалом приблизно на $161,3 млрд більше, ніж очікувалося б без війни в Ірані. Загальні доходи РФ від експорту енергоносіїв за цим сценарієм зростають приблизно на 135%. Державні доходи зростають на $97 млрд.

Сценарій третій: війна на Близькому Сході триває загалом шість місяців, до кінця вересня. Після цього експорт сирої нафти та природного газу з регіону швидко відновлюється. У цьому випадку ціни на нафту можуть зрости до $150−200 за барель. Відповідно зростає і вартість скрапленого природного газу.

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Наслідки для РФ: експортні доходи протягом літа сягають майже $50 млрд на місяць. До кінця року продажі нафти і газу принесли б Кремлю загалом $386,6 млрд. Це на $252,4 млрд більше, ніж без війни в Ірані. Це було б навіть більше грошей, ніж заробила у 2022 році, після початку тодішньої енергетичної кризи.

Податкові надходження Кремля від торгівлі сировиною зросли майже вчетверо порівняно з ситуацією без війни в Ірані, й досягають $212,5 млрд (приріст на $151 млрд).

Разом з тим, якщо сировинна інфраструктура країн Перської затоки буде серйозно пошкоджена, криза цін на енергоносії може загостритися ще більше. Аналіз KSE передбачає, що обсяги виробництва в регіоні швидко повернуться до довоєнного рівня.

У першому та другому сценаріях це відбувається через чотири тижні, а в третьому — через три місяці. Однак автори дослідження зауважують, що в попередніх війнах у регіоні це займало значно більше часу.

Хільгеншток наголошує, що зі зростанням доходів від сировини Росія матиме «ще менше інтересу до припинення війни в Україні». Для Європи це означає збільшення витрат, а для атакованої країни — «що загине ще більше українців», додає він.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

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9 березня ціни на нафту досягли найвищого рівня з 2022 року.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

13 березня видання The Wall Street Journal написало, що, незважаючи на заклики радників припинити спецоперацію, Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзниках. Тоді ж президент США заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харк.

16 березня американський президент під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One сказав, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої колишні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».

18 березня влада Ірану заявила, що США та Ізраїль завдали удару по газовому родовищу Південний Парс у Перській затоці.

Зростання ціни нафти Brent прискорилося до 5% під час торгів 18 березня на тлі погроз Ірану відповісти на удар Ізраїлю по газовому родовищу Південний Парс.

Того ж дня Іран атакував великі енергетичні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки. Іранськими ракетами було завдано удару по промисловій зоні Ras Laffan Industrial City в Катарі — головному енергетичному хабу цієї країни і найбільшому у світі центру зрідження природного газу.

19 березня Трамп застеріг Іран від подальших атак на Катар. Зокрема, він попередив про можливий підрив усього газового родовища Південний Парс.