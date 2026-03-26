Делегація депутатів Державної Думи РФ вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибула до США за запрошенням конгресвумен від Республіканської партії Анни Пауліни Луни. Про це повідомляє The New York Times.

Візит, організований Луною, яка займає відкрито проросійську та антиукраїнську позицію, нібито має на меті провести «тестові переговори» на фоні зусиль Москви відновити стосунки з Вашингтоном.

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Делегацію мав очолити голова комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький, але він не зміг отримати візу через численні звинувачення у сексуальних домаганнях. До складу делегації увійшли:

В’ячеслав Ніконов ( онук соратника Сталіна В’ячеслава Молотова);

онук соратника Сталіна В’ячеслава Молотова); Світлана Журова ( колишня олімпійська чемпіонка);

колишня олімпійська чемпіонка); Олександр Чернишов ( член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ).

Усі вони перебувають під санкціями США за підтримку окупації Криму та участь у війні проти України. Попри персональні санкції та заборону на в'їзд, Державний департамент США дозволив їм відвідати країну, додає NYT.

Анна Пауліна Луна, організаторка переговорів, стверджує, що отримала схвалення від Держдепартаменту на цей візит для обговорення «мирних переговорів». Водночас Луна є співавторкою законопроєкту про припинення військової допомоги Україні, тобто займає відкрито антиукраїнську позицію, пише видання.

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Коржавіних внесли до санкційного переліку у травні 2024 року в межах пакета обмежень, спрямованих проти російської військово-промислової бази та мереж обходу санкцій. Тоді OFAC вказував, що їх було включено до списку за роботу в транспортному секторі економіки РФ.

Крім того, Сполучені Штати вивели з-під санкцій до 11 квітня продаж російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна до 12 березня.