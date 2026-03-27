Пентагон розглядає відправку ще 10 тисяч військових на Близький Схід (Фото: REUTERS/Sam Wolfe)

Пентагон розглядає можливість відправити до 10 тисяч американських військових на Близький Схід на тлі напруги з Іраном.

Про це у п’ятницю, 27 березня, пише The Wall Street Journal, посилаючись на представників Міністерства оборони.

Йдеться про підрозділи, до складу яких можуть увійти піхота та бронетехніка. Вони можуть приєднатися до приблизно 5 тисяч морських піхотинців і тисяч десантників 82-ї повітряно-десантної дивізії, яких уже раніше направили до регіону, підкреслили у виданні.

Реклама

Там додали, що точне місце розміщення цих сил поки невідоме, однак очікується, що вони перебуватимуть у зоні досяжності Ірану, зокрема острова Харк — важливого центру експорту нафти.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі зазначила, що всі офіційні оголошення щодо розгортання військ робитиме Міністерство оборони, підкресливши, що у президента США Дональда Трампа завжди є всі можливі військові можливості.

Речниця Центрального командування США, що відповідає за американські війська на Близькому Сході, не стала коментувати ситуацію, пише WSJ.

23 березня Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на пʼять днів.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші й продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання воєнних дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

Згодом Трамп знову заявив, що Сполучені Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику». Він очікує на узгодження угоди дуже скоро.

26 березня журналіст The Wall Street Journal Алекс Ворд повідомив, що щонайменше троє республіканців у Конгресі США натякають на можливу підготовку наземної операції в Ірані, яка може розпочатися найближчим часом.