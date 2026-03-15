«Загрожує водопостачанню». В Молдові оголосили екологічну тривогу через удар Росії по Новодністровській ГЕС

Після російської атаки на Новодністровську ГЕС в Україні водопостачання Молдови опинилось під загрозою (Фото: REUTERS / Vladislav Culiomza)

Водопостачанню Молдови загрожує розлив нафтопродуктів після удару Росії по Новодністровській ГЕС , у країні оголосили екологічну тривогу.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду на своїй сторінці у соцмережі X.

«Ми оголосили екологічну тривогу та діємо для захисту нашого народу. Росія несе повну відповідальність», — сказано в її повідомленні.

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В ніч проти 7 березня 2026 року Росія вперше масовано атакувала Дністровську ГЕС.

Начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко повідомляв, що окупанти вдарили по регіону 11 дронами та чотирма ракетами Калібр.

До цього Осипенко заявляв про загрозу БпЛА та ракет для міста Новодністровськ, поряд з яким розташована Дністровська гідроелектростанція. У регіоні працювала ППО, Суспільне писало про вибухи у Новодністровську та за межами міста.

12 березня Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило, що внаслідок атаки стався витік технічних мастил у річку Дністер. Забруднення поширилося по річці, досягнувши території Молдови.

Тоді підрозділи ДСНС розпочали практичні заходи, зокрема встановлення загороджувальних бонових ліній та використання сорбентів для локалізації й збору маслянистих забруднень.

