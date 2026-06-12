Медведєв у День Росії опублікував ШІ-відео, на якому «знищує» портрети Мерца, Стармера і фон дер Ляєн у шредері

Заступник голови Ради безпеки держави-агресора РФ Дмитро Медведєв відзначився новим дописом в Telegram до так званого Дня Росії .

«Жоден ворог не завадить розвитку та процвітанню нашої батьківщини», — написав Медведєв у п’ятницю, 12 червня.

І опублікував згенерований штучним інтелектом ролик, у якому він знищує в шредері фотографії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

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Наприкінці ролика, коли всі портрети подрібнені, вмикається гімн Росії, а Медведєв переможно усміхається.

Цьому передувала передача Росії умов мирного врегулювання війни в Україні, узгоджених лідерами Європейської трійки. Їх передали посли Великої Британії, Франції та Німеччини у Москві. Під час зустрічі з заступником очільника МЗС РФ Михайлом Галузіним вони засудили нещодавню ескалацію з боку РФ — зокрема застосування ракет Орєшнік, а також інциденти з порушенням повітряного простору країн НАТО російськими безпілотниками.

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Щодо самої Москви, то 11 червня російські ЗМІ написали, шо традиційний концерт до Дня Росії на Красній площі цього року скасували і замість перенесли його на іншу локацію, причому програму суттєво скоротили.