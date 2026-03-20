Дмитрієв назвав «фейком» повідомлення про пропозицію угоди зі США щодо розвідданих для Ірану та України

20 березня, 21:40
Дмитрієв спростував повідомлення про угоду РФ з США (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Дмитрієв спростував повідомлення про угоду РФ з США (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Російський спецпосланець Кирило Дмитрієв заперечив інформацію про запропоновану Росією угоду США щодо Ірану та України. Про це він повідомив у п’ятницю, 20 березня, на своєму акаунті в Х.

Дмитрієв прокоментував публікацію Politico, в якій стверджувалося, що РФ запропонувала США припинити передачу розвідданих Ірану в обмін на припинення такої ж допомоги Україні.

У своєму пості в Х Дмитрієв поширив матеріал Politico, підписавши його словом: «Фейк».

Читайте також:
Злякався ліквідації іранського керівництва. Путін перестав з’являтись на публічних заходах у Кремлі — ЗМІ

20 березня видання з посиланням на джерела повідомило, що Москва запропонувала США угоду «послуга за послугу», згідно з якою Кремль припинить ділитися з Іраном розвідувальними даними, такими як координати військових об'єктів США на Близькому Сході, якщо Вашингтон припинить надавати Україні розвіддані про Росію.

Реклама

Двоє осіб, ознайомлених із ходом переговорів між США та Росією, повідомили виданню, що таку пропозицію російський спецпосланець Кирило Дмитрієв зробив представникам адміністрації Дональда Трампа — Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру — під час їхньої зустрічі минулого тижня в Маямі. США відхилили цю пропозицію, додали джерела.

Білий дім відмовився від коментарів. Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

6 березня 2026 року видання The Washigton Post з посиланням на джерела повідомило, що Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

Читайте також:
Війна в Ірані може принести РФ до $250 млрд доходу вже у цьому році — дослідження KSE

8 березня президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить підстав говорити про підтримку Ірану Росією.

Згодом глава МЗС Ірану Аббас Арагчі визнав допомогу з боку РФ. Він сказав, що співпраця між Іраном і Росією «не є чимось новим», але не уточнив, чи допомагає російська розвідка знаходити Ірану військові активи США.

10 березня спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що Росія заперечує обмін розвідувальними даними з Іраном щодо локацій американських військових об'єктів на Близькому Сході.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Кирило Дмитрієв Росія-США Війна Росії проти України обмін розвідданими

Загрузка...
Показати ще новини
Головна Radio NV NV Преміум Аудіо Мій профіль

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies