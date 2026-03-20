Дмитрієв назвав «фейком» повідомлення про пропозицію угоди зі США щодо розвідданих для Ірану та України

Дмитрієв спростував повідомлення про угоду РФ з США (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Російський спецпосланець Кирило Дмитрієв заперечив інформацію про запропоновану Росією угоду США щодо Ірану та України. Про це він повідомив у п’ятницю, 20 березня, на своєму акаунті в Х.

Дмитрієв прокоментував публікацію Politico, в якій стверджувалося, що РФ запропонувала США припинити передачу розвідданих Ірану в обмін на припинення такої ж допомоги Україні.

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У своєму пості в Х Дмитрієв поширив матеріал Politico, підписавши його словом: «Фейк».

20 березня видання з посиланням на джерела повідомило, що Москва запропонувала США угоду «послуга за послугу», згідно з якою Кремль припинить ділитися з Іраном розвідувальними даними, такими як координати військових об'єктів США на Близькому Сході, якщо Вашингтон припинить надавати Україні розвіддані про Росію.

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Двоє осіб, ознайомлених із ходом переговорів між США та Росією, повідомили виданню, що таку пропозицію російський спецпосланець Кирило Дмитрієв зробив представникам адміністрації Дональда Трампа — Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру — під час їхньої зустрічі минулого тижня в Маямі. США відхилили цю пропозицію, додали джерела.

Білий дім відмовився від коментарів. Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

6 березня 2026 року видання The Washigton Post з посиланням на джерела повідомило, що Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

8 березня президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить підстав говорити про підтримку Ірану Росією.

Згодом глава МЗС Ірану Аббас Арагчі визнав допомогу з боку РФ. Він сказав, що співпраця між Іраном і Росією «не є чимось новим», але не уточнив, чи допомагає російська розвідка знаходити Ірану військові активи США.

10 березня спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що Росія заперечує обмін розвідувальними даними з Іраном щодо локацій американських військових об'єктів на Близькому Сході.