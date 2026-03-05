Дональд Трамп та Сі Цзіньпін під час зустрічі в південнокорейському місті Пусан, 30 жовтня 2025 року (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент ГО Ліберально-Демократична Ліга України Артур Харитонов в інтерв'ю Radio NV заявив, що переговори президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном важливіші для завершення війни Росії проти України, ніж переговори з Росією.

«Адміністрація Дональда Трампа … заточена на те, щоб далі давити на Китай, відбираючи в нього найкритичніше. І історія з Венесуелою, історія з Іраном, історія з багатьма іншими речами, показують, наскільки серйозно він (Дональд Трамп — ред.) до цього ставиться, його адміністрація. Саме тому маємо серйозно дивитися на хід підготовки до цих переговорів в Пекіні, як вони відбуватимуться, що під них робитиметься. Бо ці переговори більш вирішальні, ніж ті переговорні раунди, які ми недавно мали в тих самих Еміратах, невідомо, де вони будуть надалі», — сказав Харитонов в ефірі Radio NV.

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10 лютого Politico із посиланням на трьох людей, обізнаних з планами, повідомило, що Трамп відвідає Пекін для зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у перший тиждень квітня.

26 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна тристороння зустріч переговорних команд відбудеться в Абу-Дабі на початку березня.

2 березня президент України заявив, що нову тристоронню зустріч України, США та країни-агресорки Росії, попередньо заплановану в Абу-Дабі (ОАЕ), наразі не скасовано. Однак місце остаточно не визначено через безпекову ситуацію.

У вересні 2025 року Зеленський під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН високого рівня заявив, що Росія цілком залежна від Китаю, і саме Пекін має можливість змусити Москву припинити війну проти України.

«Якби Китай справді хотів припинити цю війну, він міг би змусити Москву зупинити вторгнення. Без Китаю путінська Росія ніщо. Але Китай занадто часто мовчить і тримається осторонь замість активних дій заради миру», — заявив президент України.

У грудні, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ефірі Radio NV, що Китай — найбільший вигодонабувач російсько-української війни, але водночас йому не вигідна ні перемога, ні поразка Росії.

«Китаю вигідно, щоби Росія послаблювалася в процесі війни. Китаю вигідно, щоби все більше і більше економіка Росії підпадала під вплив китайської економіки», — пояснив він.