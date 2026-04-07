Для президента США Дональда Трампа настав вирішальний момент — виконати погрозу знищити іранську інфраструктуру чи знову відтермінувати удари і дати переговорам шанс.

Про це у вівторок, 7 квітня, пише Axios.

5 квітня Трамп пригрозив зруйнувати іранські електростанції та мости, вимагаючи відкрити Ормузьку протоку і давши Ірану час до вівторка, 20:00 за східним часом.

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Посередники з Пакистану, Єгипту, а також Туреччини намагаються запобігти такому результату шляхом укладення угоди — або, принаймні, виграти час.

У коментарі Axios високопоставлений чиновник адміністрації, ім'я якого не розкривається, повідомив, що, якщо Трамп вважатиме, що угода наближається, він, можливо, відкладе удари.

«Але це рішення ухвалює тільки він і ніхто інший», — підкреслив співрозмовник видання.

Джерело в Пентагоні заявило, що там зі скептицизмом ставляться до можливості продовження дедлайну цього разу.

За словами одного зі співрозмовників видання, який, як зазначається, останніми днями кілька разів спілкувався з Трампом, американський лідер, можливо, є найзатятішим прихильником жорсткої лінії щодо Тегерана серед вищого керівництва своєї адміністрації.

Axios також наводить слова іншого американського чиновника, який, применшуючи чутки про те, що міністр оборони Піт Гегсет або держсекретар Марко Рубіо підбурювали президента до рішучих дій, сказав, що Трамп «найкровожерливіший, як скажений собака». На його тлі, за словами чиновника, Гегсет і Рубіо «звучать як голуби».

За словами двох джерел Axios, план масштабних ударів США та Ізраїлю по енергетичних об'єктах Ірану готовий до реалізації, якщо Дональд Трамп дасть відповідний наказ.

Трамп неодноразово попереджав, що Сполучені Штати можуть вдарити по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду або не відкриє Ормузьку протоку. 5 квітня він заявив, що в Ірану є час до вівторка, 20:00 за східним часом, щоб укласти угоду.

«У вівторок в Ірані буде „День електростанції“ і „День моста“, і все це одночасно. Це буде щось! Відкрийте е***ну протоку, божевільні покидьки, або будете жити в пеклі. Просто дивіться! Хвала Аллаху», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

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У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «брама пекла» відкриється вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку тільки після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни зі США та Ізраїлем, у рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Згодом телеканал CNN повідомив, що Трамп не підтримав план, представлений посередниками.

Також 6 квітня Трамп заявив, що Іран можна знищити за одну ніч, і додав, що вона може настати вже у вівторок.