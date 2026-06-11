Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас під час неформальної зустрічі міністрів оборони на Кіпрі, 8 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Франція, Німеччина та інші країни ЄС обговорюють радикальну реорганізацію Європейської дипломатичної служби (EEAS), яка існує вже 15 років, для покращення реакції блоку на геополітичні кризи, повідомляє Financial Times.

За словами п’яти високопосадовців, поінформованих про переговори, низка європейських столиць розглядає варіант позбавлення повноважень головної дипломатки блоку Каї Каллас та розформування її Європейської служби зовнішніх справ (EEAS) з бюджетом 1 млрд євро на рік. Відповідні функції можуть передати Європейській комісії та державам-членам.

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«Очевидно, що EEAS не працює так, як має в сучасному світі. Вона не функціонує належним чином. Проблема є структурною, тому структуру потрібно перебудувати», — сказав один із чиновників.

У матеріалі говориться, що багато хто ставить під сумнів здатність EEAS координувати ефективні заходи реагування на важливі події, пов’язані, зокрема з війнами в Україні, Ірані, діями президента США Дональда Трампа тощо.

Одна з ідей, запропонованих Парижем, полягає в обмеженні автономії головного дипломата, який наразі виконує подвійну роль, підпорядковуючись як державам-членам, так і Єврокомісії. Пропонується послабити її контроль над мережею з понад 140 делегацій, якими Європейська дипломатична служба керує в країнах по всьому світу.

«Столиці роздратовані і хочуть, щоб ми мали ефективний спосіб діяти зовні єдиним фронтом. Існує реальний ризик, що [EEAS] розпадеться», — сказав FT ще один чиновник.

За словами посадовців, кілька країн у приватних бесідах висловлювали думку, що між EEAS, національними міністерствами закордонних справ та дирекціями з зовнішніх відносин Європейської комісії та Ради існує занадто багато дублювання та бракує координації. Ці побоювання посилилися через те, що Каллас, як стверджується, висловлює власну думку з таких питань, як відносини між ЄС і Китаєм, та висуває пропозиції, які ще не були схвалені країнами-членами, пише FT.

Прихильники реструктуризації дипломатичної служби вважають, що це можливо без зміни договору про ЄС, в якому зазначено, що EEAS має «надавати допомогу» головному дипломату на умовах, узгоджених державами-членами ще у 2010 році. Будь-які зміни до цих умов вимагатимуть одностайної підтримки з боку 27 членів ЄС.

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У матеріалі говориться, що дипломатична служба та Європейська комісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн ведуть боротьбу за першість у питаннях зовнішньої політики та безпеки. Фон дер Ляєн вже вивела свою роль за межі традиційних параметрів, регулярно беручи на себе керівництво у відповіді блоку на війну в Україні.

Вона також розглядала можливість створення підрозділу з обміну розвідданими, подібного до того, що вже існує в рамках Європейської служби зовнішніх справ. Каллас протистоїть цій ідеї.

Двоє чиновників розповіли, що ідеї щодо реформування дипломатичної служби ЄС також враховуються при розробці нової стратегії безпеки, яку ЄК має опублікувати цього літа.

Представник Каллас повідомила FT, що вона «повністю зосереджена на виконанні свого мандата», додавши, що «зовнішня політика ЄС є сильною тоді, коли держави-члени є єдиними».